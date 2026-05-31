۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بابل

سایت ویژه صنایع‌دستی در بابل افتتاح شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل از افتتاح سایت فروش صنایع‌دستی با عنوان استرآباد در استان مازندران شهرستان بابل خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهران فلاح یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به راه‌اندازی سایت استرآباد ویژه صنایع‌دستی در استان مازندران شهرستان بابل، گفت: این سایت به‌منظور عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی در سطح شهرستان، استان و کشور، طراحی شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل با تأکید بر اهمیت توسعه بازارهای نوین عرضه صنایع‌دستی، اظهار کرد: اداره میراث‌فرهنگی از پویایی و توسعه این سایت حمایت خواهد کرد و برای معرفی هنرمندان و صنعتگران به این بستر، از هیچ‌گونه همکاری و حمایتی دریغ نخواهد کرد.

او با اشاره به امضای قرارداد حمل و نقل کالا و محصولات صنایع‌دستی اداره پست با سایت صنایع‌دستی، بیان کرد: محصولات صنایع‌دستی به‌ویژه حصیربافی روستای ملی صنایع‌دستی در بابل و سفال یکی از کلیدی‌ترین مواردی است که این سایت به آن می‌پردازد.

فلاح پشتیبانی و حمایت از هنرمندان از طریق تأمین مواد اولیه را از دیگر برنامه‌های این سایت برشمرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل به نبود بازارچه صنایع‌دستی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: به دلیل سیاست‌های جدید وزارتخانه امکان استفاده از موزه بابل به عنوان نمایشگاه وجود ندارد بنابراین راه‌اندازی این سایت برای نمایش دست‌ساخته‌های هنرمندان شهرستان می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

