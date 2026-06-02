۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۳

معاون میراث‌فرهنگی مازندران:

آثار هفت‌هزار ساله حوزه تمدن کلار همزمان با افتتاح موزه کاخ اجابیت به نمایش دائمی درمی‌آیند

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از نمایش دائمی مجموعه‌ای از آثار ارزشمند باستان‌شناسی متعلق به حدود هفت هزار سال پیش همزمان با افتتاح موزه کاخ اجابیت خبر داد و گفت: این آثار که از محوطه‌های باستانی حوزه تمدنی کلار به دست آمده‌اند، برای نخستین بار در قالب یک نمایشگاه تخصصی و دائمی در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده امروز سه‌شنبه ۱۲خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با افتتاح رسمی موزه کاخ اجابیت، مجموعه‌ای از آثار تاریخی و باستان‌شناسی کشف‌شده از حوزه تمدنی کلار به صورت دائمی در این مجموعه به نمایش گذاشته می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: این آثار بخشی از یافته‌های ارزشمند مرتبط با تمدن باستانی کورا-ارس هستند و شامل سفالینه‌ها، ابزارهای سنگی و دیگر اشیای مکشوفه‌ای می‌شوند که پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه را به حدود هفت هزار سال پیش بازمی‌گردانند.

او با تأکید بر اهمیت این مجموعه گفت: افتتاح موزه کاخ اجابیت و نمایش دائمی این آثار، گامی مهم در راستای حفاظت، معرفی و صیانت از میراث‌فرهنگی منطقه به شمار می‌رود و زمینه آشنایی هرچه بیشتر مردم، پژوهشگران و گردشگران با تاریخ کهن این سرزمین را فراهم می‌کند.

دانش‌زاده تصریح کرد: حوزه تمدنی کلار از مهم‌ترین کانون‌های استقرار جوامع انسانی در دوران پیشاتاریخ محسوب می‌شود و یافته‌های به‌دست‌آمده از این منطقه اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه زندگی، روابط اجتماعی و دستاوردهای فرهنگی ساکنان آن در هزاران سال پیش ارائه می‌دهد.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران، خاطرنشان کرد: با افتتاح این موزه، امکان بهره‌مندی عمومی از این آثار فراهم شده و نمایش دائمی آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای آگاهی جامعه نسبت به اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی و ظرفیت‌های تاریخی و باستان‌شناسی حوزه تمدن کلار داشته باشد.

