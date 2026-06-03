محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در حاشیه نشست مشترک وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با جمعی از شهرداران کشور در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با اشاره به ضرورت تقویت همکاریهای بینبخشی در حوزه مدیریت شهری و صیانت از میراث تاریخی، اظهار کرد: شهرهای کشور هر یک دارای ویژگیها و ظرفیتهای منحصربهفردی هستند، اما در بسیاری از آنها، بهویژه شهرهای تاریخی و کهنی همچون شیراز، گستره همکاریهای مشترک میان شهرداریها و وزارت میراثفرهنگی بسیار وسیع و تعیینکننده است.
وی با بیان اینکه شیراز بهعنوان یکی از مهمترین شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران، از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برخوردار است، افزود: وجود بناهای تاریخی متعدد و ارزشمند در این شهر، ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر میان نهادهای مسئول را دوچندان کرده و خوشبختانه طی سالهای اخیر شاهد شکلگیری روندی مثبت و سازنده در این زمینه بودهایم.
شهردار شیراز با قدردانی از رویکرد تعاملی وزارت میراثفرهنگی در دولت چهاردهم، تصریح کرد: همکاریهای متقابل میان شهرداریها و وزارت میراثفرهنگی به مرحلهای رسیده که میتوان آثار و نتایج آن را در عرصههای مختلف مشاهده کرد. شهرداریها در حوزههایی نظیر صدور مجوزهای ساختمانی، تعیین عوارض، حمایت از طرحهای سرمایهگذاری و ایجاد توجیه اقتصادی برای پروژههای مرتبط با گردشگری و احیای بافتهای تاریخی نقشآفرینی میکنند و در مقابل، وزارت میراثفرهنگی نیز با تسهیل فرآیندهای اداری، صدور مجوزها، بررسی استعلامات و همراهی در کمیسیونهای تخصصی، بستر اجرای پروژهها را هموار میسازد.
اسدی با اشاره به برگزاری نشست مشترک وزیر میراثفرهنگی و ۱۵ شهردار کشور، این رویداد را گامی مؤثر در جهت تعمیق همکاریهای نهادی دانست و گفت: امروز مسائل و دغدغههای مشترک میان مدیریت شهری و حوزه میراثفرهنگی در فضایی تخصصی و تعاملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این روند میتواند به تصمیمات مؤثر و راهگشا برای آینده منجر شود.
وی همچنین با یادآوری نشست مشابهی که دو سال پیش همزمان با نمایشگاه گردشگری برگزار شده بود، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تصمیمات اتخاذشده در آن نشست، در سالهای اخیر به نتایج مطلوب و دستاوردهای قابل قبولی منجر شده است و این تجربه موفق نشان میدهد که گفتوگو، هماندیشی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نقش مهمی در حل مسائل و تسریع روند توسعه دارد.
شهردار شیراز با تاکید بر اهمیت بهرهگیری از فرصتهای پیشرو در حوزه گردشگری و صنایعدستی خاطرنشان کرد: امروز در مقطعی قرار داریم که با اتکا به ظرفیتهای موجود و تقویت همکاریهای بیندستگاهی، میتوان زمینههای جدیدی برای جذب سرمایهگذاری، افزایش ماندگاری گردشگران، رونق اقتصاد شهری و توسعه صنایعدستی فراهم کرد.
اسدی در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار این نشستها و تداوم رویکرد همافزا میان شهرداریها و وزارت میراثفرهنگی، دستاوردهای ارزشمندتری را برای شهرها، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و گردشگران به همراه داشته باشد و زمینهساز تحقق اهداف توسعه پایدار در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری کشور شود.
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