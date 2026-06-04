استاندار: لرستان؛ نگین گردشگری ایران آماده تحول اقتصادی با رویکردی نو

به گزارش خبرنگار میراث اریا سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در دیدار با شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با قدردانی از تلاشهای وزیر میراثفرهنگی در ثبت جهانی «مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد»، به قدمت ۶۳ هزار ساله تاریخ این منطقه اشاره کرد و این دستاورد را رویدادی بیسابقه در سطح جهان دانست که با شواهد علمی و تأیید یونسکو همراه بوده است.
شاهرخی همچنین الحاق پادگان امام حسین (ع) به مجموعه قلعه فلکالافلاک را پس از دو دهه پیگیری، دومین رویداد مهم سال گذشته برشمرد که با همکاری دستگاههای اجرایی محقق شد.
او با ذکر مثالهایی چون آبشارهای الیگودرز و دره شیرز، دره خزینه و ... به ظرفیتهای طبیعی بیبدیل لرستان اشاره کرد و گفت: این استان با پنج هزار اثر تاریخی و طبیعی که دو هزار و ۸۰۰ اثر آن ثبت ملی و یک اثر جهانی شده، گنجینهای عظیم برای تحول در اقتصاد و معیشت مردم است.
استاندار لرستان گفت: قانون فعلی که اعطای تسهیلات بانکی به پروژه های گردشگری را منوط به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژهها میداند، برای استانی چون لرستان که در ابتدای راه توسعه زیرساختهای گردشگری قرار دارد، کارایی ندارد، تاکید کرد: اگر نگاهی نوآورانه در سرمایهگذاری شکل نگیرد، همین پروژه ها نیز به مرور زمان مغفول خواهند ماند.
شاهرخی با اشاره به حضور بیش از ۳۰۰ هزار گردشگر در نوروز سال گذشته، خاطرنشان کرد: این استعداد عظیم گردشگری نیازمند قوانین حمایتی و ضوابط ویژهای برای سرمایهگذاری است تا لرستان بتواند با سرعت بیشتری نسبت به استانهای پیشرو حرکت کند.
او ابراز امیدواری کرد با نگاه متفاوت و حمایتهای وزارت میراث فرهنگی، بتوان شاهد تحول شگرفی در گردشگری استان بود.
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