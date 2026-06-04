به گزارش خبرنگار میراثآریا، علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که در حال حاضر، تعداد ۳۰۱۷ پروژه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری با حجم سرمایهگذاری یک هزار و ۳۰۰میلیارد تومان در سراسر کشور در دست اجراست که تمامی این پروژهها متعلق به بخش خصوصی است.
شالبافیان با اشاره به جایگاه مهم گردشگری در اقتصاد ملی، تصریح کرد: بر اساس گزارش شورای عالی اشتغال، حوزه گردشگری و صنایع دستی، سومین حوزه اشتغالزای کشور محسوب میشود و ما در برنامه هفتم پیشرفت موظف به ایجاد پانصد هزار شغل جدید در حوزه صنایع دستی هستیم.
او در ادامه به حمایتهای دولت از فعالان این بخش اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، تسهیلات ویژه اشتغال برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی و فعالان گردشگری در نظر گرفته شده است. تا کنون بیش از سی هزار طرح در سراسر کشور برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کردهاند که حدود ۲۰ هزار طرح موفق به اخذ وام اشتغالزایی شدهاند.
شالبافیان همچنین از موفقیت بیش از هزار طرح در استان لرستان در دریافت تسهیلات اشتغالزایی خبر داد و افزود: در استان لرستان، این تسهیلات از محل منابع ملی وزارتخانه و با نرخ سود پایین در اختیار طرحها قرار گرفته است.
مشوقهای جدید، سرمایهگذاری را افزایش میدهد
شالبافیان به تشریح عمدهترین مشوقهای دولت برای ورود سرمایهگذاران به حوزه گردشگری پرداخت و گفت: برای جذابیت ورود به پروژههای هتلی، تا ۴۰ درصد از زیربنای بخش اعیان پروژه میتواند به کاربریهای اداری و تجاری اختصاص یابد که قابلیت فروش و پیشفروش خواهد داشت.
او همچنین معافیتهای گمرکی برای تجهیزات و خودروهای ویژه گردشگری را یادآور شد و اظهار کرد: تجهیزات ویژه گردشگری و خودروهای خاص که امکان تامین از داخل وجود ندارد، با حقوق گمرکی و سود بازرگانی صفر امکان واردات خواهند داشت. یکی دیگر از مشوقهای مهم، معافیت کامل عوارض تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به کاربری گردشگری در مناطقی است که امکان کشاورزی وجود ندارد.
او با بیان اینکه این هزینه که پیش از این تا ۸۰ درصد ارزش ملک بود، اکنون صفر شده است، تاکید کرد: این اقدام به طور قابل توجهی هزینههای سرمایهگذاران را کاهش داده است.
لرستان؛ استانی پویا در صنعت گردشگری
رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی، از استان لرستان به عنوان یکی از استانهای فعال در حوزه گردشگری نام برد و گفت: استان لرستان با بیش از هشتاد و شش پروژه فعال گردشگری و حجم سرمایهگذاری ۱۲هزار میلیارد تومان، استانی کاملاً پویا در این حوزه است.
او همچنین به سفر خود به این استان و بازدید از پروژهها اشاره کرد و افزود: در این سفر، تصمیمگیریهایی در خصوص نحوه تامین مالی و حمایت از پروژههای سرمایهگذاری استان صورت خواهد گرفت.
بستههای سرمایهگذاری بینام، راه را برای سرمایهگذاران هموار میکند
شالبافیان در پاسخ به سوالی در خصوص رایزنیها برای جذب سرمایهگذار، از تدوین بستههای سرمایهگذاری و مجوزهای بینام به عنوان یکی از ابتکارات جدید خبر داد.
او توضیح داد: هدف این است که تمامی مراحل اخذ مجوز برای یک سرمایهگذار انجام شده باشد تا وی درگیر پیچ و خمهای اداری نشود. تلاش ما بر این است که تعداد مجوزهای بینام در استانهای مختلف، از جمله لرستان، به حداکثر برسد.
شالبافیان همچنین وعده داد که در آینده نزدیک، امکان صدور مجوزهای الکترونیکی از طریق درگاه ملی صدور مجوزها فراهم خواهد شد که این امر، فرآیندهای زمانبر گذشته را به شدت تسریع میبخشد.
او در پایان، بر تعهد مجدد وزارتخانه برای حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی و گردشگری در لرستان از محل منابع ملی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این حمایتها به توسعه هرچه بیشتر این بخشها در استان منجر شود.
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