به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسن پور مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان از بازدید علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از مجتمع گردشگری پارک آبی بام خرمآباد خبر داد.
عطا حسنپور اظهار کرد: مجتمع گردشگری پارک آبی بام خرمآباد به عنوان نخستین پروژه آبی مرکز استان لرستان، هماکنون با ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.
او گفت: حجم سرمایهگذاری این پروژه ۶ هزار میلیارد ریال است که تاکنون بخشی از آن توسط سرمایه گذار تأمین و هزینه شده و از مهمترین طرحهای گردشگری استان به شمار میرود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به بخشهای مختلف این مجتمع تصریح کرد: در این طرح فضاهایی شامل پارک آبی، هتل، رستوران و کافیشاپ پیشبینی شده است که پس از بهرهبرداری زمینه اشتغال مستقیم ۷۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
حسنپور با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری در استان، اظهار کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در ارتقای ظرفیتهای گردشگری، توسعه خدمات تفریحی و جذب و ماندگاری گردشگر در استان دارد و همچنین میتواند ظرفیتی مهم برای گذران اوقات فراغت مردم شهر خرمآباد باشد.
حسن پور گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده و زمانبندی اجرای طرح، پیشبینی میشود مجتمع گردشگری پارک آبی بام خرمآباد در سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری برسد.
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