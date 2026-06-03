به گزارش خبرنگار میراث آریا، سجاد عالیخانی معاون صنایع‌دستی‌ اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از بازدید میدانی علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت در جریان سفر به استان لرستان خبر داد.

عالیخانی اظهار کرد: چهارشنبه ۱۳ خردادماه، به همراه معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، از چند هتل گردشگری و کارگاه صنایع‌دستی استان بازدید به‌عمل آمد.

او گفت: در جریان این بازدیدها، کارگاه تولید پوشاک محلی کریمیان در شهرستان خرم‌آباد نیز مورد بازدید قرار گرفت و حاضران از نزدیک با روند طراحی، تولید و دوخت لباس‌های محلی این مجموعه آشنا شدند.

معاون صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: در این بازدید، ظرفیت‌های تولیدی، تنوع طرح‌ها و مدل‌های پوشاک محلی این کارگاه تشریح شد و موضوع کمبود سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این واحد تولیدی مطرح شد.

او تصریح کرد: این موضوع پیش از این نیز در بازدید معاون صنایع‌دستی استان مورد بررسی قرار گرفته و پیگیری‌های لازم در دستور کار قرار داشت.

عالیخانی گفت: خوشبختانه بخشی از این پیگیری‌ها امروز به نتیجه رسید و مقرر شد با دستور شالبافیان، روند قانونی بررسی و ارتقای تسهیلات این کارگاه در سطح وزارتخانه دنبال شود.

او خاطرنشان کرد: حمایت از کارگاه‌های فعال صنایع‌دستی و پوشاک محلی، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق تولید، نقش مهمی در حفظ و ترویج هویت فرهنگی و بومی استان لرستان دارد و پیگیری برای رفع موانع توسعه این واحدها با جدیت ادامه خواهد یافت.

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