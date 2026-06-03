به گزارش خبرنگار میراث آریا حجتاله عباسیان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان از بازدید علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی از منطقه نمونه گردشگری مخملکوه خبر داد.
او با اشاره به وجود ۳۵ منطقه نمونه گردشگری در استان لرستان اظهار کرد: منطقه نمونه گردشگری مخملکوه نخستین منطقه نمونه گردشگری استان است که به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
عباسیان گفت: این پروژه با زیربنای ۷ هزار و ۲۰۰ متر مربع در حال احداث بوده و شامل اقامتگاههای بومگردی، سوئیتهای اقامتی، رستوران، سفرهخانه سنتی، استخر، کلبههای اقامتی و سایر فضاهای خدماتی و رفاهی خواهد بود.
معاون گردشگری لرستان ادامه داد: علاوه بر فضاهای اقامتی و خدماتی، مجموعهای از امکانات تفریحی روباز نیز برای این منطقه پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به سینمای روباز، پیستهای دوچرخهسواری و پیادهروی، آبشار مصنوعی، سکوهای پیکنیکی و دیگر فضاهای تفریحی اشاره کرد.
او حجم سرمایهگذاری این طرح را ۱۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با بهرهبرداری از این پروژه، زمینه اشتغال مستقیم ۱۳۰ نفر فراهم خواهد شد.
عباسیان این طرح را از پروژههای پیشران گردشگری استان دانست و تأکید کرد: تکمیل و بهرهبرداری از منطقه نمونه گردشگری مخملکوه میتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای گردشگری، جذب و افزایش ماندگاری گردشگر و تأثیری شگرف در گذراندن اوقات فراقت گردشگران و مردم شهر خرم آباد و استان لرستان داشته باشد.
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