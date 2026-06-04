به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از غار جهانی کلدر بازدید کرد.

عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، در حاشیه این بازدید با تشریح روند کاوش‌های باستان‌شناسی انجام‌شده در سال‌های مختلف، به اقدامات صورت‌گرفته برای تکمیل پرونده ثبت جهانی غار کلدر اشاره کرد و گفت: این محوطه ارزشمند با قدمتی حدود ۶۳ هزار سال، یکی از مهم‌ترین آثار پیش از تاریخ کشور به شمار می‌رود.

او همچنین به کشفیات ارزشمند به‌دست‌آمده از لایه‌های مختلف تاریخی این غار اشاره کرد و افزود: یافته‌های باستان‌شناسی غار کلدر، جایگاه ویژه این اثر را در مطالعات مربوط به استقرار انسان در دوره‌های کهن نشان می‌دهد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در ادامه این بازدید، ضمن ابراز خرسندی از حضور در غار جهانی کلدر، ظرفیت‌های کم‌نظیر این اثر تاریخی را در توسعه گردشگری استان لرستان مورد توجه قرار داد.

شالبافیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این مجموعه تاریخی با رعایت ضوابط عرصه و حریم جهانی، خواستار برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد خدمات رفاهی و فراهم‌سازی زمینه حضور بیشتر گردشگران در محوطه و محدوده غار جهانی کلدر شد.

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