روستای تاریخی مصر، نگینی در قلب کویر ایران

امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۱۴ مردادماه در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا گفت: روستای تاریخی مصر با بهرهمندی از مجموعهای کمنظیر از هنرهای دستی بومی، گامی بلند در مسیر ثبت جهانی برداشته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: زیلوبافی، گیوهبافی، حصیربافی با برگ درخت خرما و تولید البسه از پشم شتر، تنها بخشی از میراثفرهنگی و معیشتی مردمان این روستای کهن هستند که در پرونده ثبت جهانی آن، نقشی کلیدی ایفا میکنند.
او افزود: این صنایعدستی، که حاصل ذوق، مهارت و سازگاری عمیق مردمان منطقه با طبیعت کویری است، فراتر از ارزشهای اقتصادی و کاربردی، بازتابدهنده هویت فرهنگی و سنتهای دیرینه این دیار محسوب میشوند.
کرمزاده تصریح کرد: طرحها و نقوش منحصر به فرد در زیلوها، کیفیت و دوام گیوه، خلاقیت در حصیربافی با مواد اولیه در دسترس و مقاومت البسه پشم شتر، همگی نشان از دانش بومی غنی و پیوند ناگسستنی اهالی با سرزمینشان دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: کارشناسان معتقدند، توسعه و حمایت پایدار از این هنرهای سنتی، نهتنها به حفظ میراث ناملموس و ملموس روستای مصر کمک شایانی خواهد کرد، بلکه با ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی، موجبات توسعه گردشگری فرهنگی و حفظ بافت سنتی روستا را فراهم میآورد.
او تأکید کرد: قرار گرفتن روستای مصر در فهرست میراث جهانی، فرصتی مغتنم برای معرفی جهانی این دستبافتههای ارزشمند و ارتقای جایگاه فرهنگی و اقتصادی منطقه تلقی میشود.
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