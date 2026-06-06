رگبار باران و رعد و برق در ۶ استان نوار شمالی کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز شنبه ۱۶ خردادماه در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعت‌ها افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، ورزش باد شدید و در مناطق مستعد تگرگ رخ می‌دهد.

این شرایط فردا یکشنبه ۱۷ خردادماه در برخی مناطق شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و غربی و روز دوشنبه ۱۸ خردادماه در نوار شمالی کشور تداوم خواهد داشت.

امروز شنبه ۱۶ خردادماه آسمان تهران صاف در بعد از ظهر همراه با افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۲ و کمینه دمای آن به ۲۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

طی سه روز آینده در ارتفاعات واقع در جنوب سیستان و بلوچستان و شمال و شرق هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، افزایش ابر و رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

امروز شنبه ۱۶ خردادماه در نواحی شرقی کشور، در برخی ساعت‌ها وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رخ می‌دهد.

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