به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌اله عباسیان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بازدید علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از پروژه هتل ۵ ستاره گردش‌سرای ازنا خبر داد.

عباسیان با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان گفت: هتل ۵ ستاره گردش‌سرای ازنا با زیربنای ۳۵ هزار مترمربع و حجم سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، از نظر وسعت زیربنا بزرگ‌ترین پروژه گردشگری استان لرستان به شمار می‌رود.

او افزود: تاکنون ۲۵ هزار مترمربع از این مجموعه شامل پارکینگ، فضاهای ورزشی، تفریحی، پذیرایی، بخش اداری و فضاهای تجاری با صرف یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار احداث شده است.

معاون گردشگری لرستان ادامه داد: برای تکمیل بخش‌های اقامتی، سالن‌های مراسم و سایر فضاهای پیش‌بینی‌شده در این پروژه، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که این مبلغ از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محل منابع اوراق گواهی سپرده به پروژه تخصیص یافته و برای پرداخت به بانک عامل معرفی شده است.

عباسیان با بیان اینکه تکمیل این پروژه نقش مهمی در توسعه گردشگری شرق استان خواهد داشت، گفت: هتل ۵ ستاره گردش‌سرای ازنا دارای ۱۲۰ اتاق و ۳۵۰ تخت اقامتی است و پس از بهره‌برداری زمینه اشتغال مستقیم ۳۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

او تصریح کرد: بهره‌برداری از این مجموعه ضمن افزایش ظرفیت اقامتی استان، می‌تواند در جذب گردشگران، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار نقش مؤثری ایفا کند.

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