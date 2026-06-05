۱۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی از پروژه هتل ۵ ستاره گردش‌سرای ازنا بازدید کرد

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی از پروژه هتل ۵ ستاره گردش‌سرای ازنا بازدید کرد

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بازدید از پروژه هتل ۵ ستاره گردش‌سرای ازنا، در جریان آخرین روند اجرای این طرح قرار گرفت؛ پروژه‌ای که با ۳۵ هزار مترمربع زیربنا، بزرگ‌ترین پروژه گردشگری استان لرستان از نظر وسعت زیربنا محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌اله عباسیان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بازدید علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از پروژه هتل ۵ ستاره گردش‌سرای ازنا خبر داد.

عباسیان با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان گفت: هتل ۵ ستاره گردش‌سرای ازنا با زیربنای ۳۵ هزار مترمربع و حجم سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، از نظر وسعت زیربنا بزرگ‌ترین پروژه گردشگری استان لرستان به شمار می‌رود.

او افزود: تاکنون ۲۵ هزار مترمربع از این مجموعه شامل پارکینگ، فضاهای ورزشی، تفریحی، پذیرایی، بخش اداری و فضاهای تجاری با صرف یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار احداث شده است.

معاون گردشگری لرستان ادامه داد: برای تکمیل بخش‌های اقامتی، سالن‌های مراسم و سایر فضاهای پیش‌بینی‌شده در این پروژه، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که این مبلغ از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محل منابع اوراق گواهی سپرده به پروژه تخصیص یافته و برای پرداخت به بانک عامل معرفی شده است.

عباسیان با بیان اینکه تکمیل این پروژه نقش مهمی در توسعه گردشگری شرق استان خواهد داشت، گفت: هتل ۵ ستاره گردش‌سرای ازنا دارای ۱۲۰ اتاق و ۳۵۰ تخت اقامتی است و پس از بهره‌برداری زمینه اشتغال مستقیم ۳۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

او تصریح کرد: بهره‌برداری از این مجموعه ضمن افزایش ظرفیت اقامتی استان، می‌تواند در جذب گردشگران، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار نقش مؤثری ایفا کند.

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کد خبر 1405031601171
محسن سلاح ورزی
دبیر مرضیه امیری

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