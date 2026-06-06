به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی اظهار کرد: در این بازدید که روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه از کارگاههای چوقابافی، صنایع چوبی و سفال و سرامیک الیگودرز دیدن شد و توانمندیها، ظرفیتها و نیازهای فعالان این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت.
او گفت: الیگودرز با برخورداری از هنرمندان توانمند و ظرفیتهای فرهنگی ارزشمند، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای صنایعدستی شرق لرستان را دارد.
عالیخانی تصریح کرد: با توجه به ثبت ملی شهر الیگودرز بعنوان شهر چوقا بافی، حمایت از کارگاههای فعال بهویژه در حوزه پوشاک محلی و بهرهمندی از تسهیلات اعتباری، از مهمترین موضوعات مطرحشده در این بازدید بود.
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