به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی اظهار کرد: در این بازدید که روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه از کارگاه‌های چوقابافی، صنایع چوبی و سفال و سرامیک الیگودرز دیدن شد و توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای فعالان این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت.

او گفت: الیگودرز با برخورداری از هنرمندان توانمند و ظرفیت‌های فرهنگی ارزشمند، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنایع‌دستی شرق لرستان را دارد.

عالیخانی تصریح کرد: با توجه به ثبت ملی شهر الیگودرز بعنوان شهر چوقا بافی، حمایت از کارگاه‌های فعال به‌ویژه در حوزه پوشاک محلی و بهره‌مندی از تسهیلات اعتباری، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بازدید بود.

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