۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴

بررسی ظرفیت‌های صنایع‌دستی الیگودرز با حضور رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی

بررسی ظرفیت‌های صنایع‌دستی الیگودرز با حضور رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی

معاون صنایع‌دستی لرستان از بازدید علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی از کارگاه‌های صنایع‌دستی شهرستان الیگودرز خبر داد و گفت: ظرفیت‌های تولید و اشتغال این شهرستان در راستای توسعه صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی اظهار کرد: در این بازدید که روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه از کارگاه‌های چوقابافی، صنایع چوبی و سفال و سرامیک الیگودرز دیدن شد و توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای فعالان این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت.

او گفت: الیگودرز با برخورداری از هنرمندان توانمند و ظرفیت‌های فرهنگی ارزشمند، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنایع‌دستی شرق لرستان را دارد.

عالیخانی تصریح کرد: با توجه به ثبت ملی شهر الیگودرز بعنوان شهر چوقا بافی، حمایت از کارگاه‌های فعال به‌ویژه در حوزه پوشاک محلی و بهره‌مندی از تسهیلات اعتباری، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بازدید بود.

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کد خبر 1405031601179
محسن سلاح ورزی
دبیر مرضیه امیری

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