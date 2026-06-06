۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱

دوره تخصصی آموزشی قوانین و مقررات حوزه گردشگری در یزد برگزار می‌شود

دوره تخصصی آموزشی قوانین و مقررات حوزه گردشگری در یزد برگزار می‌شود

به همت موسسه آموزشی پردیس گردشگری هفت اقلیم و با هدف دانش‌افزایی مدیران و فعالان حوزه توریسم، کارگاه آموزشی ۲ روزه «قوانین و مقررات دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری» با حضور مسئولان کشوری و استانی در یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوره آموزشی قوانین و مقررات حوزه گردشگری با هدف تبیین آخرین ضوابط اجرایی، حقوقی و نظارتی حاکم بر دفاتر خدمات مسافرتی برگزار خواهد شد تا شرکت‌کنندگان با چارچوب‌های قانونی نوین در ارائه خدمات گردشگری آشنا شوند.

در این کارگاه آموزشی، اسماعیل برات معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و محمد مهدی رجایی‌فرد، نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان یزد به عنوان مدرس حضور خواهند داشت و به تشریح سرفصل‌های تخصصی خواهند پرداخت.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این دوره در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ به میزبانی سالن همایش شهید آوینی واقع در بلوار شهید صدوقی یزد برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان و فعالان حوزه گردشگری جهت شرکت در این کارگاه تخصصی می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://۷climata.com/courses/۲۲ نسبت به ثبت‌نام نهایی اقدام کرده یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۰۹۳۵۹۳۵۹۴۶۳ ارتباط برقرار کنند.

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کد خبر 1405031601194
دبیر مرضیه امیری

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