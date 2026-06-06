به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعضای شورای معاونان دو وزارتخانه، بر ضرورت شکلگیری یک همکاری راهبردی میان دو دستگاه برای توسعه متوازن کشور تاکید کرد و گفت: آینده توسعه روستاها در گرو پیوند میان اقتصاد محلی، گردشگری، صنایعدستی و فناوریهای نوین ارتباطی است.
وی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از تلاشهای وزارت ارتباطات در توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور، اقدام اخیر این وزارتخانه در بازگشایی اینترنت بینالملل را گامی مؤثر در افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد: امروز ارتباطات و اینترنت به بخشی جداییناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده و دسترسی پایدار به آن، نقشی تعیینکننده در آرامش روانی جامعه، رونق کسبوکارها و توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند.
وزیر میراثفرهنگی همچنین از آغاز برنامهریزی برای فعالسازی مجدد ظرفیتهای گردشگری کشور در دوران پساجنگ خبر داد و افزود: امروز با حضور ۵۰ نفر از سرمایهگذاران بزرگ کشور، فرآیند احیای پروژهها و زیرساختهای گردشگری که در دوره جنگ با وقفه مواجه شده بودند، در دستور کار قرار گرفته است. باور داریم که گردشگری میتواند یکی از پیشرانهای اصلی بازگشت رونق اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در کشور باشد.
روستا؛ کانون جدید توسعه و زیست مطلوب
صالحیامیری در ادامه با اشاره به تحولات جمعیتی دهههای گذشته، روستا را یکی از مهمترین ظرفیتهای راهبردی ایران برای توسعه پایدار دانست و گفت: روستاها خاستگاه هویت فرهنگی، سرمایه اجتماعی، تولید ملی و سبک زندگی اصیل ایرانی محسوب میشوند و حفظ پویایی آنها از اولویتهای اساسی کشور است.
وی افزود: بررسی روندهای جمعیتی نشان میدهد که در دهههای گذشته سهم جمعیت روستایی کاهش یافته و در مقابل شهرنشینی افزایش پیدا کرده است. این شرایط ضرورت اتخاذ سیاستهای نوین برای تقویت جذابیتهای اقتصادی و اجتماعی روستاها را بیش از گذشته آشکار میکند.
راهبرد ملی برای رونق اقتصاد روستایی
وزیر میراثفرهنگی با تشریح برنامههای وزارتخانه برای تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها، از تدوین دو راهبرد عملیاتی خبر داد و گفت: بر اساس مطالعات و بررسیهای کارشناسی، دو محور «هر روستا یک بومگردی» و «هر روستا یک کارگاه صنایعدستی خانوادگی» بهعنوان راهبردهای اصلی توسعه روستایی انتخاب شدهاند.
وی تصریح کرد: این دو راهبرد ضمن ایجاد اشتغال پایدار، موجب تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی، احیای ظرفیتهای بومی، افزایش درآمد محلی و معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و سبک زندگی ایرانی خواهند شد.
صالحیامیری با اشاره به افزایش حمایتهای مالی دولت افزود: سقف تسهیلات پرداختی در این حوزه افزایش یافته است؛ اقدامی که زمینه ایجاد فرصتهای جدید کسبوکار و توسعه فعالیتهای گردشگری و صنایعدستی را در روستاها فراهم میکند.
استقبال گسترده از روستاها؛ نشانه تغییر ذائقه سفر
وزیر میراثفرهنگی در ادامه به استقبال چشمگیر مردم از مقاصد روستایی در نوروز امسال اشاره کرد و گفت: براساس گزارش معاونت گردشگری، حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در ایام نوروز به روستاهای کشور سفر کردند که این موضوع بیانگر افزایش اقبال عمومی به تجربه زیست روستایی، طبیعتگردی و اقامت در بومگردیهاست.
وی این روند را نشانه شکلگیری یک الگوی جدید سفر در کشور دانست و افزود: امروز بخش قابل توجهی از جامعه به دنبال تجربه آرامش، اصالت فرهنگی، طبیعت و سبک زندگی بومی است و این ظرفیت میتواند به یکی از مزیتهای مهم توسعه گردشگری کشور تبدیل شود.
اینترنت؛ زیرساخت تحول اقتصاد روستا
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه ارتباطات را یکی از ارکان اصلی موفقیت برنامههای روستایی دانست و تاکید کرد: اشتغال و ارتباطات، دو بال توسعه روستاها هستند. اگر قرار است بومگردیها رونق بگیرند و صنایعدستی به بازارهای ملی و بینالمللی راه پیدا کنند، باید زیرساختهای ارتباطی با کیفیت مناسب در اختیار روستاییان قرار گیرد.
وی افزود: اقتصاد امروز بر پایه ارتباطات شکل گرفته است. گردشگر پیش از سفر نیازمند دسترسی به خدمات رزرو آنلاین است و تولیدکنندگان صنایعدستی نیز برای حضور در بازارهای جدید، فروش دیجیتال و بهرهگیری از ظرفیتهای تجارت الکترونیک به اینترنت پرسرعت نیاز دارند.
وزیر میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: همکاری مشترک وزارت میراثفرهنگی و وزارت ارتباطات میتواند الگویی موفق برای توسعه روستاها، تقویت اشتغال، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و تحقق مهاجرت معکوس باشد.
چشمانداز دهه آینده؛ روستاهای آباد، پویا و هوشمند
صالحیامیری با ترسیم افق پیشروی این برنامه ملی اظهار کرد: اگر بتوانیم میان توسعه اشتغال، گردشگری، صنایعدستی و زیرساختهای ارتباطی پیوندی مؤثر برقرار کنیم، روستاهای ایران در دهه آینده به کانونهای پویا و جذاب زندگی، تولید و سرمایهگذاری تبدیل خواهند شد.
وی تاکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به ظرفیتهای فرهنگی، طبیعی و اجتماعی روستاها توجه دارد و این فرصت ارزشمند باید با برنامهریزی هوشمندانه به بستری برای توسعه پایدار کشور تبدیل شود.
وزیر میراثفرهنگی در پایان پیشنهاد کرد پروژهای مشترک میان دو وزارتخانه با محوریت «تداوم حیات روستا و مهاجرت معکوس» تعریف شود؛ پروژهای که میتواند با اتکا به ظرفیتهای ارتباطی، گردشگری و صنایعدستی، فصل جدیدی از شکوفایی و آبادانی روستاهای ایران را رقم بزند.
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