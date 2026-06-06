برگزاری پویش مستمر پاکسازی محیط زیست در روستا و کویر مصر

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، توسعه گردشگری پایدار و حفظ زیباییهای طبیعی کویر، پویش مردمی و مستمر پاکسازی محیط زیست با مشارکت اهالی روستای مصر، فعالان گردشگری و جمعی از گردشگران آغاز شد.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: این پویش که از این پس بهصورت دورهای و با برنامهریزی مدون اجرا خواهد شد، بر حفظ میراث طبیعی کویر تأکید دارد.
آببان افزود: در نخستین گام از این برنامه مستمر، شرکتکنندگان با حضور در مسیرهای گردشگری، حاشیه روستا، رملهای شنی و مناطق پرتردد کویری، نسبت به جمعآوری زبالهها اقدام کردند، این حرکت که قرار است به یک رویه دائمی تبدیل شود، با هدف افزایش آگاهی عمومی، نهادینهسازی مسئولیتپذیری اجتماعی و حفاظت از اکوسیستم ارزشمند کویر طرحریزی شده است.
او تصریح کرد: اهالی روستای مصر حفاظت از منابع طبیعی را رکن اصلی توسعه گردشگری دانسته و معتقدند حفظ این محیط برای نسلهای آینده، نیازمند جریانی مداوم از آموزش و مشارکت است. بههمین منظور، در قالب این پویش مستمر، برنامههای آموزشی ویژهای برای گردشگران در زمینه کاهش تولید پسماند، پرهیز از رهاسازی زباله و کاهش استفاده از محصولات پلاستیکی و یکبار مصرف، بهعنوان بخشی جداییناپذیر از حضور در منطقه، اجرا میشود.
معاون گردشگری استان اصفهان گفت: شرکتکنندگان و بانیان این پویش بر این باورند که حفاظت از طبیعت بکر کویر و آسمان شب، تنها با مشارکت همگانی و استمرار در اقدامات عملی امکانپذیر است. هر گردشگر میتواند با رعایت اصول «گردشگری مسئولانه»، بخشی از این زنجیره حفاظت باشد.
آبیان تاکید کرد: روستای مصر بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور، با راهاندازی این پویش مستمر، گامی مؤثر بهمنظور تحقق «گردشگری سبز» برداشته است تا توسعه گردشگری همواره در کنار حفظ محیط زیست و هویت بومی منطقه پیش برود. این برنامه با نگاه به آینده و با هدف صیانت از طبیعت کمنظیر کویر مرکزی ایران، بهصورت برنامهریزی شده در فصول مختلف ادامه خواهد یافت.
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