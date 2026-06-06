ملیحه فخاری کارشناس صنایعدستی در یادداشتی نوشت: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری در حال تولید است؛ تولید کالا، تصویر، محتوا و حتی هویت. فناوری ها نوین مرزهای خلاقیت را گسترش دادهاند و امکان بازتولید بیپایان اشیا، تصاویر و تجربه ها را فراهم کردهاند. در چنین جهانی که سرعت تکثیر هر روز بیشتر میشود، اصالت به یکی از کمیابترین سرمایه های عصر حاضر بدل شده است؛ سرمایه ای که ارزش آن نه در فراوانی، بلکه در یگانگی و غیرقابل تکرار بودن آن نهفته است. شاید اهمیت واقعی صنایعدستی را باید از همین منظر بازخوانی کرد.
صنایعدستی صرفاً مجموعهای از مهارتهای سنتی یا آثاری برای نمایش در ویترینها نیست. ارزش بنیادین آن در این است که هر اثر، روایتی یگانه از مواجهه ذهن، دست و تجربه انسانی با ماده است. هیچ دو اثر صنایعدستی را نمیتوان کاملاً مشابه یکدیگر دانست؛ زیرا هر کدام حامل بخشی از جهان درونی آفریننده خود هستند. در روزگاری که فناوری قادر است در چند ثانیه هزاران نسخه یکسان از یک محصول یا تصویر تولید کند، صنایعدستی همچنان بر اصالت غیرقابل تکرار هر اثر تأکید دارد و همین ویژگی، جایگاه آن را در جهان معاصر متمایز میسازد.
اما اهمیت صنایعدستی تنها به یگانگی آثار محدود نمیشود. هر اثر صنایعدستی بخشی از حافظه فرهنگی یک جامعه را در خود حفظ کرده است؛ حافظه ای که در نقشها، رنگها، شیوههای ساخت و روایت های نهفته در پس هر اثر استمرار یافته است. از این منظر، صنایعدستی را میتوان زبانی خاموش اما ماندگار دانست؛ زبانی که بدون نیاز به کلمات، تجربه های تاریخی، باورها، زیباییشناسی و شیوه زیست یک ملت را از نسلی به نسل دیگر منتقل میکند. در جهانی که بسیاری از جوامع با پدیده یکسانسازی فرهنگی روبهرو هستند، صنایعدستی نقشی فراتر از تولید یک کالا بر عهده دارد. این حوزه به ملتها امکان میدهد روایت منحصربهفرد خود را از جهان حفظ کنند و هویت فرهنگی خویش را در قالبی ملموس و قابل درک به نمایش بگذارند. از همین رو، صنایعدستی در بسیاری از کشورها صرفاً یک فعالیت اقتصادی تلقی نمیشود، بلکه بخشی از سرمایه فرهنگی و یکی از ابزارهای مؤثر معرفی هویت ملی در عرصه جهانی به شمار میآید.
ایران در این میان از جایگاهی ممتاز برخوردار است. گستره کمنظیر هنرهای سنتی، تنوع مهارتهای بومی و پیوند عمیق صنایعدستی با زندگی مردم در مناطق مختلف کشور، میراثی ارزشمند را شکل داده است که طی قرنها تداوم یافته است. صنایعدستی ایران تنها روایتگر گذشته نیست؛ بلکه بازتابی از شیوه اندیشیدن، زیستن و خلق زیبایی در فرهنگ ایرانی است. هر اثر، بخشی از تاریخ زنده این سرزمین را با خود حمل میکند؛ تاریخی که همچنان در دستان هنرمندان امروز جریان دارد.
در عین حال، اهمیت صنایعدستی در جهان معاصر تنها به حفظ میراث فرهنگی محدود نمیشود. یکی از مهمترین تحولات عصر حاضر، تغییر نگاه انسان به مفهوم ارزش است. مخاطب امروز بیش از گذشته به دنبال تجربه های اصیل، داستانهای واقعی و ارتباط انسانی است. او تنها یک شیء خریداری نمیکند؛ بلکه به دنبال معنایی است که آن شیء با خود حمل میکند. در چنین شرایطی، محصولی که دارای هویت، خاستگاه فرهنگی و روایت روشن باشد، ارزش و جذابیتی فراتر از یک کالای صرف پیدا میکند.
شاید بتوان گفت صنایعدستی در قرن بیستویکم بیش از آنکه متعلق به گذشته باشد، پاسخی به برخی از مهمترین دغدغههای جهان امروز است؛ پاسخی به فرسایش هویت، گسترش مصرفگرایی و فاصله گرفتن انسان از فرآیند خلق. در جهانی که بسیاری از تجربه ها به سرعت تولید و مصرف میشوند، صنایعدستی یادآور اهمیت زمان، مهارت، صبوری و معنا در آفرینش است.
بزرگترین ارزش صنایعدستی شاید در همین باشد که به ما یادآوری میکند همه چیز قابل تکثیر نیست. هنوز هم آثاری وجود دارند که رد اندیشه، احساس و تجربه خالق خود را بر تن دارند؛ آثاری که نه محصول خط تولید، بلکه حاصل زیست انسانیاند. هر اثر صنایعدستی گواه آن است که اصالت، همچنان امکان بقا دارد؛ حتی در عصری که شباهت و بازتولید، چهره غالب جهان شده است.
در جهانی که هر روز بیش از گذشته به سوی همانندی پیش میرود، صنایعدستی همچنان از تفاوت سخن میگوید. یادآور میشود که انسان صرفاً مصرفکننده نیست؛ خالق معناست. و تا زمانی که جهان به معنا، هویت، روایت و تجربه انسانی نیاز داشته باشد، صنایعدستی نه یادگاری از گذشته، بلکه ضرورتی برای آینده خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما