بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به روند اجرای پروژه مرمت حوضخانه حسینیه امینیها اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۴۰۴ بههمت تولیت حسینیه امینیها و با هدف صیانت از تزئینات ارزشمند و حفظ اصالت هنری این بنای تاریخی، تحت نظارت کارشناسی و فنی این ادارهکل آغاز شد.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با اشاره به اقدامات مرمتی انجامشده در این پروژه افزود: در جریان عملیات مرمت، آسیبشناسی، استحکامبخشی و بازسازی سنگکاری و کاشیکاری حوض انجام شدهاست.
او ادامه داد: همچنین کاشیهای قدیمی حوضخانه پس از جمعآوری، مرمت شده و برای نمایش مجدد در محل جانمایی شدند.
مهدوی افزود: آسیبشناسی، استحکامبخشی و اجرای نمای سنگ مرمر دیوارهای حوضخانه از دیگر بخشهای این پروژه بود که با رعایت اصول فنی و حفاظتی به اجرا درآمدهاست.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خاطرنشان کرد: در بخش تزئینات داخلی نیز آسیبشناسی، مرمت و بازسازی گچبریهای دیوارها، ستونها و شاهنشین حوضخانه انجام شده تا جلوههای هنری و اصالت معماری این فضای ارزشمند حفظ شود.
او تأکید کرد: اجرای این طرح گامی مهم در حفاظت از بنای تاریخی حسینیه امینیها به شمار میرود و زمینه بهرهمندی بهتر بازدیدکنندگان و علاقهمندان از این اثر شاخص استان را فراهم خواهد کرد.
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