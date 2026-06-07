رگبار باران و رعد و برق در ۱۵ استان

به گزارش میراث آریا، امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، شمال کرمانشاه، همدان، شمال مرکزی، البرز، شمال تهران، ارتفاعات سمنان، گیلان، مازندران، گلستان و شمال خراسان شمالی، در بعضی ساعات رگبار باران، رعد و برق، همراه با وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه در استان‌های زنجان، قزوین، شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، شرق گیلان و غرب مازندران، بارش‌ها شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال بارش تگرگ در نقاط مستعد وجود دارد.

بعدازظهر امروز احتمال ورود توده گرد و خاک از سمت کشور عراق به مناطق غربی و جنوب غربی کشور دور از انتظار نیست.

فردا دوشنبه ۱۸ خردادماه در شمال آذربایجان شرقی و غربی، برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.

طی سه روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

طی سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز ۱۷ خردادماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد است. امشب آسمان پایتخت کمی ابری همراه با وزش باد، گاهی افزایش ابر همراه با وزش باد شدید و احتمال رگبار رعد و برق است. حداکثر دمای امروز تهران به ۳۲ و حداقل دمای آن به ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

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