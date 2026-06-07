بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کارگاه آموزشی توسعه کسب و کارهای روستایی و محلی در گردشگری، با تمرکز بر شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری در مناطق روستایی و محلی طراحی شده است و تلاش دارد زمینه آشنایی شرکتکنندگان با رویکردهای نوین توسعه کسبوکار، بازاریابی گردشگری و جذب گردشگران به مقاصد کمتر شناختهشده را فراهم کند.
در این کارگاه، تقی اکبرپور بهعنوان مدرس حضور خواهد داشت و ضمن ارائه مباحث تخصصی، به تشریح راهکارهای عملی برای ارتقای کیفیت خدمات و محصولات گردشگری روستایی و نقش آنها در تحقق توسعه پایدار گردشگری خواهد پرداخت.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این دوره روز سهشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ در سالن همایشهای اتاق بازرگانی استان یزد برگزار میشود.
علاقهمندان، فعالان حوزه گردشگری، کارآفرینان و بهرهبرداران کسبوکارهای روستایی برای حضور در این کارگاه که ثبتنام در آن الزامی است، میتوانند از طریق نشانی اینترنتی https://7climata.com/courses/21 اقدام کرده یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۵۹۳۵۹۴۶۳ تماس حاصل کنند.
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