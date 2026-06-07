انسداد موقت جاده چالوس و آزادراه تهران- شمال به دلیل عبور احشام

به گزارش میراث آریا، سردار احمد کرمیاسد گفت: محور کرج- چالوس و آزادراه تهران- شمال از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۸ خردادماه تا ساعت ۱۵ روز سهشنبه ۱۹ خردادماه بهدلیل عبور احشام و کوچ فصلی عشایر بهصورت موقت مسدود میشود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: آزادراه تهران- شمال از ابتدای حوزه تهران بهطور کامل مسدود است و امکان تردد در آن وجود ندارد همچنین در محور قدیم کرج- چالوس، مسیر از میدان امیرکبیر تا محدوده کندوان برای ترددهای محلی و بومی باز است اما انسداد اصلی از محدوده کندوان اعمال میشود.
او تاکید کرد: همچنین از سمت مرزنآباد به سمت تهران نیز تردد خودروها امکانپذیر نخواهد بود.
سردار کرمیاسد با اشاره به هدف این محدودیت ترافیکی تصریح کرد: این انسداد موقت با هدف تسهیل در عبور ایمن احشام و جابه جایی دامداران در نظر گرفته شده و رانندگان برای سفر به استان مازندران میتوانند از محورهای جایگزین شامل هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین- رشت استفاده کنند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی دامداران گفت: ضروری است دامداران در این بازه زمانی با رعایت کامل اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات هشداردهنده مانند چراغ و فانوس، شرایط دید کافی را برای سایر کاربران جاده فراهم کنند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.
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