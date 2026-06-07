دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ است/ ۸۰درصد خانوارها خرید کردند

به گزارش میراث آریا، یعقوب اندایش معاون وزیر کار در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از پانزدهم خردادماه طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی آغاز شده است، افزود: سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی ۰، ۱ و ۲، خانواده‌های نیروهای مسلح و همچنین مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، فرآیند خرید خود را آغاز کرده‌اند. تا به امروز نزدیک ۱۲ همت از خریدها انجام شده و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار خرید خود را انجام داده‌اند که این حجم نشان‌دهنده تحقق حدود ۸۰ درصد خریدها در ۱۵ روز ابتدایی شارژ اعتبار است.

او ادامه داد: در خصوص افزایش مبلغ یارانه کالابرگ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سناریوهای مختلف را بر پایه محاسبات تورم و افزایش قیمت‌ها تدوین و به دولت ارائه کرده است.

اندایش گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، کاهش منابع بودجه و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ و محاصره، دولت در حال بررسی دقیق تراز مالی برای تصمیم‌گیری در خصوص میزان افزایش و دهک‌های مشمول است. هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

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