به گزارش میراث آریا، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در پی تحولات و تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی در بامداد امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه و با توجه به شرایط موجود، از آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی خود در سراسر کشور خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجربه‌های حاصل از جنگ تحمیلی و همچنین رخدادهای اخیر، تمامی ظرفیت‌های امدادی خود را برای ارائه خدمات به مردم در حالت آماده‌باش قرار داده است.

در این اطلاعیه آمده است که بیش از ۱۱۰ هزار امدادگر آموزش‌دیده هلال‌احمر در سراسر کشور برای امدادرسانی به هموطنان در هر شرایطی آماده خدمت هستند و تمامی تیم‌های واکنش سریع این جمعیت نیز در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند.

هلال‌احمر همچنین اعلام کرد که تمامی داروخانه‌های این جمعیت در سراسر کشور فعال بوده و روند ارائه خدمات دارویی به مردم بدون وقفه ادامه دارد.

مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر نیز فعال شده است و به‌صورت مستمر وضعیت مناطق مختلف کشور و روند ارائه خدمات امدادی را رصد و پایش می‌کند.

جمعیت هلال‌احمر در بخش دیگری از اطلاعیه خود از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

بر این اساس، هموطنان باید کیف کمک‌های اولیه و کیف بحران شامل اسناد ضروری، آب آشامیدنی، مواد غذایی خشک مورد نیاز برای ۷۲ ساعت، رادیوی جیبی باتری‌خور و باتری یدکی را از پیش آماده و در دسترس نگهداری کنند.

همچنین رعایت فاصله ایمن حداقل ۱۰۰ متری از محل‌های مورد اصابت، پرهیز از انتشار اخبار جعلی و غیرموثق و پیگیری اخبار و اطلاعیه‌های امدادی صرفاً از طریق کانال‌ها و منابع رسمی هلال‌احمر از دیگر توصیه‌های مطرح شده در این اطلاعیه است.

جمعیت هلال‌احمر تأکید کرده است که تمامی ظرفیت‌های امدادی، درمانی و لجستیکی این نهاد برای ارائه خدمات به مردم و مدیریت شرایط اضطراری در آمادگی کامل قرار دارد.

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