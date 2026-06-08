۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲

پلیس راه فراجا اعلام کرد:

تردد روان در محورهای اصلی کشور/ جاده‌های شمالی بدون هرگونه مداخلات جوی

تردد روان در محورهای اصلی کشور/ جاده‌های شمالی بدون هرگونه مداخلات جوی

سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا از تردد روان در محورهای شمالی و نبود هرگونه مداخلات جوی در این مسیرها خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی در حال حاضر، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت به صورت روان و بدون مشکل ترافیکی در جریان است. 

او افزود: تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیرها عادی گزارش شده است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیت‌های تردد در برخی مسیرها تصریح کرد: محور غیرشریانی پاتاوه- دهدشت همچنان مسدود است و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

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کد خبر 1405031801383
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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