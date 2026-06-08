بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدیه لطفی مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر امروز ۱۸ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: در خبری خوش برای گردشگران و فعالان حوزه گردشگری، تمامی تأسیسات گردشگری، فروشگاههای صنایعدستی و کمپهای آفرود روستای مصر به دستگاههای کارتخوان (POS) مجهز شدهاند.
مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر ادامه داد: این اقدام باهدف افزایش رفاه گردشگران، تسهیل دسترسی به خدمات مالی و ارتقای کیفیت خدماترسانی دریکی از محبوبترین مقاصد کویری کشور انجامشده است. ازاینپس مسافران میتوانند بدون نگرانی از محدودیتهای نقدینگی، بهراحتی از خدمات اقامتی، تفریحی و خرید صنایعدستی بهرهمند شوند.
لطفی افزود: روستای مصر که بهعنوان نگین کویر مرکزی ایران شناخته میشود، سالانه میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تجهیز کامل زیرساختهای مالی در این منطقه، گامی مؤثر در توسعه پایدار گردشگری و حمایت از کسبوکارهای محلی به شمار میرود.
گفتنی است مسئولان محلی ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای مربوطه، اعلام کردند این طرح باهدف هوشمند سازی خدمات گردشگری و بهبود تجربه سفر اجرایی شده و زمینهساز رونق هرچه بیشتر اقتصادی در منطقه خواهد بود.
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