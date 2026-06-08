به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز دوشنبه 18 خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این مطلب گفت: فعالیت تأسیسات گردشگری و کارگاه‌های صنایع‌دستی روستای مصر با مجوز رسمی، نشان‌دهنده ساماندهی فعالیت‌های گردشگری در این مقصد محبوب کویری و تلاش برای ارائه خدمات استاندارد و مطمئن به گردشگران است. با اخذ مجوزهای رسمی، فعالیت اقامتگاه‌ها، کمپ‌های گردشگری و کارگاه‌های صنایع‌دستی در چارچوب قوانین و ضوابط گردشگری کشور انجام می‌شود.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: در روستای مصر وجود تأسیسات دارای مجوز رسمی، علاوه برافزایش اعتماد گردشگران، به توسعه پایدار گردشگری و حمایت از هنرمندان و فعالان محلی نیز کمک می‌کند.

گفتنی است مسئولان حوزه گردشگری منطقه نیز تأکید کردند که ساماندهی و صدور مجوز برای تأسیسات گردشگری و کارگاه‌های صنایع‌دستی باهدف ارتقای کیفیت خدمات، حفظ اصالت فرهنگی منطقه و ایجاد محیطی امن و مطمئن برای گردشگران انجام‌شده است.

انتهای پیام/