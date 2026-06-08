به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی دوشنبه ۱۸ خرداد گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت مالی از هنرمندان، صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی شهرستان ارائه داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی موجود اظهار کرد: در سال گذشته و سال‌جاری، تسهیلات و اعتبارات متعددی از طریق بنیاد برکت، بنیاد علوی و طرح‌های مشاغل خانگی در اختیار فعالان حوزه صنایع‌دستی قرار گرفته که نقش مؤثری در توسعه تولید، ایجاد اشتغال و تقویت کسب‌وکارهای این بخش داشته است.

او ادامه داد: در قالب اعتبارات مشترک بنیاد برکت و تسهیلات تبصره ۱۵، تعداد ۱۶۱ طرح صنایع‌دستی با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده که تاکنون حدود ۸ میلیارد تومان تسهیلات به ۴۰ طرح پرداخت شده است.

جلیلی اضافه کرد: در بخش تسهیلات بنیاد علوی نیز ۸۲ طرح با اعتباری نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده که از این میزان تاکنون بیش از ۱۳ میلیارد تومان به ۳۲ طرح پرداخت شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر همچنین به حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: در این بخش ۱۰۸ طرح با اعتباری بیش از ۱۶ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت که تاکنون مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۸۷ نفر از فعالان صنایع‌دستی و مشاغل خانگی پرداخت شده است.

او افزود: در حوزه گردشگری نیز با هدف توسعه خدمات و زیرساخت‌های مرتبط، دو طرح تجهیز سفره‌خانه سنتی با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان از محل تسهیلات گردشگری مورد حمایت قرار گرفته است.

جلیلی تأکید کرد: حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، علاوه بر حفظ و تقویت هویت فرهنگی منطقه، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید و توسعه اقتصادی شهرستان بوده و این اداره همچنان پیگیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی برای توسعه هرچه بیشتر صنایع‌دستی ملایر خواهد بود.

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