به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز دوشنبه ۱۸ خردادماه، سید محمد رستگاری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد به همراه معاونان این اداره‌کل در دیداری با مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، درباره زمینه‌های همکاری مشترک و پیگیری پروژه‌های مهم استان به گفت‌وگو پرداختند.

در این نشست، موضوعات مختلفی در حوزه همکاری‌های دوجانبه میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده می‌توان به روند اجرای پروژه حسینیه بعثت (تکیه شاه‌طهماسب)، موزه بزرگ یزد و بازار سنتی یزد اشاره کرد.

همچنین در این دیدار، پیگیری تهیه طرح جامع حفاظت از بافت تاریخی شهرهای یزد و میبد به‌عنوان یکی از اولویت‌های مشترک دو دستگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه، موضوع تأمین زمین برای احداث ساختمان ادارات شهرستانی و همچنین ساختمان جدید اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در شهر یزد مطرح شد و راهکارهای لازم برای تسریع در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با هدف تقویت تعاملات بین‌بخشی و هماهنگی بیشتر برای پیشبرد پروژه‌های مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های استان برگزار شد.

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