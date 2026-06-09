به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز دوشنبه ۱۸ خردادماه، سید محمد رستگاری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد به همراه معاونان این ادارهکل در دیداری با مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، درباره زمینههای همکاری مشترک و پیگیری پروژههای مهم استان به گفتوگو پرداختند.
در این نشست، موضوعات مختلفی در حوزه همکاریهای دوجانبه میان ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهمترین محورهای مطرحشده میتوان به روند اجرای پروژه حسینیه بعثت (تکیه شاهطهماسب)، موزه بزرگ یزد و بازار سنتی یزد اشاره کرد.
همچنین در این دیدار، پیگیری تهیه طرح جامع حفاظت از بافت تاریخی شهرهای یزد و میبد بهعنوان یکی از اولویتهای مشترک دو دستگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه، موضوع تأمین زمین برای احداث ساختمان ادارات شهرستانی و همچنین ساختمان جدید ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در شهر یزد مطرح شد و راهکارهای لازم برای تسریع در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست با هدف تقویت تعاملات بینبخشی و هماهنگی بیشتر برای پیشبرد پروژههای مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه زیرساختهای استان برگزار شد.
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