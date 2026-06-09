۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۹

رگبار باران در ۱۳ استان نیمه شمالی کشور

رگبار باران در ۱۳ استان نیمه شمالی کشور

سازمان هواشناسی امروز سه‌شنبه برای ارتفاعات تهران، همچنین ۱۲ استان واقع در نیمه شمالی کشور رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

 به گزارش میراث آریا، امروز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، استان‌های ساحلی خزر و دامنه‌های البرز مرکزی در استان‌های قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در برخی ساعات ابرناکی، رگبار و رعد و برق و در برخی ساعات وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد. 

امروز سه شنبه ۱۹ خردادماه در شمال شرق، شرق، جنوب و جنوب‌غرب در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیش بینی می‌شود. 

امروز سه شنبه ۱۹ خردادماه  آسمان تهران کمی ابری در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد، گاهی بارش پراکنده، با احتمال رگبار باران و رعد و برق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۳ و کمینه دمای آن به ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. 

طی سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز مواج است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901474
حوریه تقدس نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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