رگبار باران در ۱۳ استان نیمه شمالی کشور

به گزارش میراث آریا، امروز سهشنبه ۱۹ خردادماه در شمال استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، استانهای ساحلی خزر و دامنههای البرز مرکزی در استانهای قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در برخی ساعات ابرناکی، رگبار و رعد و برق و در برخی ساعات وزش باد شدید موقت رخ میدهد.
امروز سه شنبه ۱۹ خردادماه در شمال شرق، شرق، جنوب و جنوبغرب در برخی ساعتها وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیش بینی میشود.
امروز سه شنبه ۱۹ خردادماه آسمان تهران کمی ابری در برخی ساعتها افزایش ابر و افزایش باد، گاهی بارش پراکنده، با احتمال رگبار باران و رعد و برق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۳ و کمینه دمای آن به ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
طی سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز مواج است.
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