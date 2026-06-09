به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز سه شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: دوره آموزشی رایگان حولهبافی پیشرفته با حضور ۱۵ نفر از علاقهمندان و فعالان حوزه صنایعدستی در حال برگزاری است و تلاش شده با برگزاری چنین دورههایی زمینه ارتقای مهارتهای هنرمندان بومی فراهم شود.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه افزود: تدریس این دوره آموزشی را خانم احسانی و خانم بسیج بر عهده دارند و هنرجویان در طول دوره با شیوههای پیشرفته تولید و بافت حوله آشنا میشوند.
او با اشاره به اهداف برگزاری این دوره اظهار کرد: این دوره در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه مهارتآموزی در حوزه صنایعدستی برنامهریزی شده و هدف آن ارتقای توانمندی فعالان و علاقهمندان، انتقال تجربههای کاربردی و تقویت ظرفیتهای تولید صنایعدستی بومی است.
عربی تصریح کرد: برگزاری این دورهها زمینه حضور متقاضیان برای یادگیری تخصصیتر رشتههای صنایعدستی و توسعه فعالیتهای تولیدی در این حوزه را فراهم کرده است.
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