۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۶

آغاز دوره آموزشی حوله‌بافی پیشرفته در سرخه

آغاز دوره آموزشی حوله‌بافی پیشرفته در سرخه

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه از آغاز دوره آموزشی رایگان صنایع‌دستی در رشته حوله‌بافی پیشرفته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز سه شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: دوره آموزشی رایگان حوله‌بافی پیشرفته با حضور ۱۵ نفر از علاقه‌مندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی در حال برگزاری است و تلاش شده با برگزاری چنین دوره‌هایی زمینه ارتقای مهارت‌های هنرمندان بومی فراهم شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: تدریس این دوره آموزشی را خانم احسانی و خانم بسیج بر عهده دارند و هنرجویان در طول دوره با شیوه‌های پیشرفته تولید و بافت حوله آشنا می‌شوند.

او با اشاره به اهداف برگزاری این دوره اظهار کرد: این دوره در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه مهارت‌آموزی در حوزه صنایع‌دستی برنامه‌ریزی شده و هدف آن ارتقای توانمندی فعالان و علاقه‌مندان، انتقال تجربه‌های کاربردی و تقویت ظرفیت‌های تولید صنایع‌دستی بومی است.

عربی تصریح کرد: برگزاری این دوره‌ها زمینه حضور متقاضیان برای یادگیری تخصصی‌تر رشته‌های صنایع‌دستی و توسعه فعالیت‌های تولیدی در این حوزه را فراهم کرده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901478
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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