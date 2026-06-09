بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: در اقدامی باهدف توسعه گردشگری فراگیر و ایجاد فرصتهای برابر برای همه اقشار جامعه، ارائه خدمات گردشگری ویژه افراد دارای معلولیت، کمتوان و ناتوان در روستای مصر در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که میتواند تجربه سفر به کویر را برای این گروه از گردشگران نیز امکانپذیر و لذتبخش کند.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر با برنامهریزیهای انجامشده، زیرساختها و خدمات درحالتوسعه، امکان حضور راحتتر افراد دارای معلولیت، سالمندان و افراد کمتوان در این منطقه فراهمشده است.
آبیان افزود: در قالب این طرح، خدماتی ازجمله تسهیل دسترسی به اقامتگاههای بومگردی، مناسبسازی برخی مسیرها، ارائه خدمات حملونقل متناسب با شرایط جسمی گردشگران و همچنین فراهمسازی امکانات رفاهی ویژه برای این گروه از مسافران پیشبینیشده است.
او تصریح کرد: با توسعه این خدمات، روستای مصر میتواند الگویی برای سایر مناطق گردشگری کشور در زمینهٔ فراهمسازی سفرهای امن، راحت و لذتبخش برای افراد دارای معلولیت و کمتوان بهعنوان گامی مهم در مسیر تحقق گردشگری دسترسپذیر برای همه باشد.
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