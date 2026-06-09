ساماندهی مسیر دسترسی روستا به کویر و نصب علائم راهنما در روستای مصر

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا کرامتی گفت: باهدف ارتقای ایمنی گردشگران، بهبود مدیریت تردد و ساماندهی زیرساختهای گردشگری، طرح ساماندهی مسیر دسترسی روستای مصر به کویر و نصب علائم و تابلوهای راهنمای گردشگری در محدوده روستا و عرصههای کویری این منطقه اجرا شد.
دهیار روستای مصر ادامه داد: با توجه به افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در روستای مصر و کویرهای اطراف آن، ساماندهی مسیرهای دسترسی به جاذبههای طبیعی، بهویژه مسیرهای منتهی به رملهای شنی، بهعنوان یکی از اولویتهای مدیریت گردشگری منطقه موردتوجه قرار گرفته است. در این طرح، مسیرهای اصلی تردد گردشگران و خودروهای آفرود شناسایی و ساماندهی شده و نقاط پرخطر یا مبهم برای گردشگران مشخصسازی شده است.
کرامتی افزود: همچنین بهمنظور هدایت صحیح گردشگران و جلوگیری از گمشدن در عرصههای کویری، مجموعهای از تابلوها و علائم راهنمای مسیر در نقاط مختلف روستا، ورودیهای کویر و مسیرهای پرتردد نصبشده است. این تابلوها شامل علائم راهنمای مسیر، معرفی جاذبههای گردشگری، هشدارهای ایمنی و اطلاعات موردنیاز گردشگران است.
او تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای سطح ایمنی گردشگران، نقش مهمی در حفاظت از محیطزیست کویری و جلوگیری از ایجاد مسیرهای متعدد و تخریب پوششهای طبیعی منطقه خواهد داشت. هدایت گردشگران به مسیرهای مشخص همچنین به مدیریت بهتر تردد و کاهش آسیب به زیستبوم حساس کویر کمک میکند.
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