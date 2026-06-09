آرمان خورسند، سرپرست مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، ضمن تبیین سیاستهای کلان این مرکز برای ارتقای جایگاه دیپلماسی محیط زیستی ایران، بر اهمیت مشارکت تشکلهای مردمنهاد تأکید کرد.
خورسند با بیان اینکه نقش سازمان در تعاملات برونمرزی بیش از هر چیز تسهیلگری و حمایت است، تصریح کرد: حرکت اصلی در عرصههای بینالمللی باید توسط تشکلها و فعالان مردمی شکل گیرد. تجربه حضور فعالان غیردولتی در رویدادهایی همچون نشستهای کاپ (COP) نشان داد که با وجود چالشهای لجستیکی، ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در بدنه تشکلها و جوامع محلی نهفته است که باید از آنها برای پیشبرد اهداف محیطزیستی بهره برد.
سرپرست مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست افزود: برای حضور در رویدادهای پیشرو از جمله نشستهای مرتبط با تغییر اقلیم و سایر مجامع بینالمللی، برنامهریزی دقیقی برای استفاده حداکثری از ظرفیت جوامع محلی و فعالین غیردولتی در دستور کار است.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود به الزامات داخلی این مرکز اشاره کرد و گفت: ارتقای کارآمدی مرکز، مستلزم تعیین تکلیف برنامههای اجرایی یادداشتهای تفاهم با کشورهای همکار و تدوین نقشهراه برای بهبود همکاریهای بینالمللی است.
خورسند با تأکید بر لزوم تخصصیسازی فعالیتها افزود: برنامهریزی دقیق برای بهرهگیری از ظرفیت کنوانسیونهای بینالمللی، توانافزایی بدنه کارشناسی، جانشینپروری و بهرهگیری از تخصصِ همکاران سازمان، از اولویتهای اصلی مرکز در برنامه عملیاتی است که انتظار میرود با جدیت دنبال شود.
سرپرست مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد: این مرکز با هدف بسترسازی برای حضور مؤثر فعالان غیردولتی، در زمینه صدور مجوزها و تسهیلگری ارتباطات، رویکردی حمایتی را پیش گرفته است تا زمینه برای معرفی هرچه بهتر توانمندیهای ایران در مجامع جهانی فراهم شود.
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