بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در کارگاه یکروزه که روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ با هدف ارتقای توانمندیهای تخصصی و آشنایی بیشتر با هنرهای سنتی برگزار شد، ضمن معرفی پیشینهای از هنر ژندهبافی، مراحل چلهکشی و شیوه بافت این نوع گلیم توسط خانم سکینه اسدی مدیر بازارچه و هنرمند فعال این حوزه به شرکتکنندگان آموزش داده شد و بهصورت عملی نیز اجرای آن را تجربه کردند.
گلیم ژنده نمونهای موفق از پیوند هنر، محیطزیست و اقتصاد محلی است، این هنر با استفاده از مواد دورریز، به کاهش زباله و آلودگی کمک میکند، صنایعدستی را زنده نگه میدارد و در حفظ سنتها نقش مهمی دارد.
همچنین، علاوه بر زیبایی و کاربردی بودن، نشاندهنده خلاقیت، صرفهجویی، احترام به منابع طبیعی و تولید پایدار است.
این کارگاه در راستای تقویت مهارتهای حرفهای مدرسان هنرآموز آموزشوپرورش و توسعه آموزشهای مهارتی در حوزه صنایعدستی، با هدف حفظ میراث فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده برگزار شد.
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