بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدیه لطفی امروز ۱۹ خردادماه گفت: محرومیتزدایی ارتباطی و توسعه زیرساختهای گردشگری در مناطق دورافتاده، پروژه تجهیز و ارتقای تکنولوژی مخابراتی و سایتهای ارتباطی روستای «مصر» از توابع شهرستان خوروبیابانک با موفقیت به بهرهبرداری رسید.
مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر ادامه داد: باهدف اجرای طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، ایستگاه فرستنده روستای مصر با نصب تجهیزات پیشرفته، اکنون به پوشش کامل آنتندهی تلفن همراه و اینترنت پرسرعت نسل چهارم (۴G) مجهز شده است. با اجرای این پروژه، علاوه بر پایداری شبکه مکالمه، پهنای باند لازم برای دسترسی گردشگران و اهالی بومی به سرویسهای مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات فراهم شد.
او افزود: تجهیز این منطقه گردشگری به اینترنت پهنباند، گامی کلیدی بهمنظور تسهیل رزرو آنلاین اقامتگاههای بومگردی، بازاریابی دیجیتال برای صنایعدستی منطقه و افزایش ضریب ایمنی سفر در کویر مرکزی ایران محسوب میشود. پیشازاین، محدودیتهای ارتباطی یکی از چالشهای اصلی فعالان حوزه توریسم در این منطقه بود که با پایش فنی صورت گرفته، این نقیصه برطرف شد.
انتهای پیام/
نظر شما