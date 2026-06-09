۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱

از آیین استانی تا بیش از ۳۰ رویداد شهرستانی در هفته صنایع‌دستی در استان سمنان

از آیین استانی تا بیش از ۳۰ رویداد شهرستانی در هفته صنایع‌دستی در استان سمنان

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: هفته صنایع‌دستی در استان سمنان در سال ۱۴۰۵ با برگزاری آیین استانی نکوداشت و مجموعه‌ای از برنامه‌های هدفمند در سطح شهرستان‌ها، با رویکردی راهبردی در حمایت از هنرمندان، جهش تولید صنایع‌دستی، ترویج و احیای هنرهای سنتی و تقویت نقش این حوزه در اقتصاد فرهنگی استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور ضمن گرامیداشت هفته صنایع دستی گفت: آیین استانی نکوداشت هفته صنایع‌دستی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی سمنان برگزار می‌شود و این مراسم فرصتی برای تبیین جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان محور هویت فرهنگی، اشتغال پایدار و اقتصاد خلاق استان است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: در این دوره، برنامه‌ریزی‌ها با نگاه راهبردی به تقویت زنجیره تولید تا عرضه صنایع‌دستی، حمایت عملی از هنرمندان، و ایجاد بسترهای جهش تولید انجام شده است، به‌گونه‌ای که صنایع‌دستی نه‌تنها به‌عنوان یک میراث فرهنگی، بلکه به‌عنوان یک پیشران اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

او بیان کرد: در شهرستان مهدیشهر مجموعه‌ای از برنامه‌ها شامل مسابقه نقاشی با موضوع «صنایع‌دستی شهر من»، مسابقه عکاسی با محور «از نگاه تو تا قاب ماندگار هنر»، بازدید از کارگاه‌ها و فروشگاه‌ها، تقدیر از پیشکسوتان، میز خدمت و نشست با صنعتگران در راستای ترویج، شناسایی ظرفیت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان برگزار می‌شود.

سلطانی پور اظهار کرد: در شهرستان سرخه نیز برگزاری دوره آموزشی حوله بافی پیشرفته، تبلیغات محیطی، تجلیل از هنرمندان، دیدار با پیشکسوتان و مقامات و مسئولان شهرستان با هدف تقویت نقش صنایع‌دستی در توسعه محلی و ارتقای جایگاه هنرمندان در دستور کار قرار دارد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان تشریح کرد: در شاهرود برگزاری دوره آموزشی گلیم بافی پیشرفته، برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی، بازدید از کارگاه‌ها و افتتاح گالری سفال و سرامیک، در راستای توسعه بازار، معرفی تولیدات و تقویت جریان عرضه مستقیم محصولات هنری برنامه‌ریزی شده است.

او تصریح کرد: در شهرستان دامغان برگزاری دوره آموزشی مدیریت کسب‌وکار در بحران و دوره آموزشی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، میز خدمت و فراهم‌سازی بازدید عمومی از کارگاه‌های تولیدی، با هدف ارتقای مهارت، تداوم تولید و تاب‌آوری اقتصادی هنرمندان اجرا خواهد شد.

سلطانی پور افزود: در گرمسار نیز برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی، تجلیل از صنعتگران، برگزاری دوره آموزشی سفال و سرامیک، نشست‌های هم‌اندیشی، بازدیدهای مدیریتی و توسعه تعامل میان هنرمندان و مسئولان با رویکرد جهش تولید و تقویت بازارهای فروش دنبال می‌شود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: در شهرستان میامی بازدید از فروشگاه‌ها و آموزشگاه‌های صنایع‌دستی و در آرادان نیز بازدید از کارگاه چوب، برگزاری نمایشگاه رشته چرم و دیدار با هنرمندان با حضور فرماندار، در راستای حمایت میدانی از تولیدکنندگان و احیای رشته‌های بومی پیش‌بینی شده است.

او تاکید کرد: عموم مردم، هنردوستان، اصحاب رسانه و به‌ویژه هنرمندان صنایع دستی میتوانند با حضور خود زینب بخش برنامه های هفته صنایع دستی در استان سمنان باشند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان بیان کرد: افتتاح مجموعه کارگاه ها و فروشگاه های صنایع دستی در خانه تدین، حضور هنرمندان سمنان در نمایشگاه هزار میدان هزار  بازار ، برگزاری دوره آموزشی گلیم بافی  و..  از جمله برنامه های هفته صنایع دستی در شهرستان سمنان است.

او در پایان تأکید کرد: هفته صنایع‌دستی فرصتی برای بازتعریف نقش صنایع‌دستی در توسعه پایدار، تقویت هویت فرهنگی، جهش تولید و گسترش بازارهای داخلی و خارجی است و سیاست اصلی استان، حمایت مستمر و هدفمند از هنرمندان و تبدیل صنایع‌دستی به یک مزیت اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901546
جواد طیبی
دبیر محمد آوخ

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