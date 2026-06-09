به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانیپور ضمن گرامیداشت هفته صنایع دستی گفت: آیین استانی نکوداشت هفته صنایعدستی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی سمنان برگزار میشود و این مراسم فرصتی برای تبیین جایگاه صنایعدستی بهعنوان محور هویت فرهنگی، اشتغال پایدار و اقتصاد خلاق استان است.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: در این دوره، برنامهریزیها با نگاه راهبردی به تقویت زنجیره تولید تا عرضه صنایعدستی، حمایت عملی از هنرمندان، و ایجاد بسترهای جهش تولید انجام شده است، بهگونهای که صنایعدستی نهتنها بهعنوان یک میراث فرهنگی، بلکه بهعنوان یک پیشران اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
او بیان کرد: در شهرستان مهدیشهر مجموعهای از برنامهها شامل مسابقه نقاشی با موضوع «صنایعدستی شهر من»، مسابقه عکاسی با محور «از نگاه تو تا قاب ماندگار هنر»، بازدید از کارگاهها و فروشگاهها، تقدیر از پیشکسوتان، میز خدمت و نشست با صنعتگران در راستای ترویج، شناسایی ظرفیتها و حمایت از تولیدکنندگان برگزار میشود.
سلطانی پور اظهار کرد: در شهرستان سرخه نیز برگزاری دوره آموزشی حوله بافی پیشرفته، تبلیغات محیطی، تجلیل از هنرمندان، دیدار با پیشکسوتان و مقامات و مسئولان شهرستان با هدف تقویت نقش صنایعدستی در توسعه محلی و ارتقای جایگاه هنرمندان در دستور کار قرار دارد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان تشریح کرد: در شاهرود برگزاری دوره آموزشی گلیم بافی پیشرفته، برپایی نمایشگاه صنایعدستی، بازدید از کارگاهها و افتتاح گالری سفال و سرامیک، در راستای توسعه بازار، معرفی تولیدات و تقویت جریان عرضه مستقیم محصولات هنری برنامهریزی شده است.
او تصریح کرد: در شهرستان دامغان برگزاری دوره آموزشی مدیریت کسبوکار در بحران و دوره آموزشی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، میز خدمت و فراهمسازی بازدید عمومی از کارگاههای تولیدی، با هدف ارتقای مهارت، تداوم تولید و تابآوری اقتصادی هنرمندان اجرا خواهد شد.
سلطانی پور افزود: در گرمسار نیز برگزاری نمایشگاه صنایعدستی، تجلیل از صنعتگران، برگزاری دوره آموزشی سفال و سرامیک، نشستهای هماندیشی، بازدیدهای مدیریتی و توسعه تعامل میان هنرمندان و مسئولان با رویکرد جهش تولید و تقویت بازارهای فروش دنبال میشود.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: در شهرستان میامی بازدید از فروشگاهها و آموزشگاههای صنایعدستی و در آرادان نیز بازدید از کارگاه چوب، برگزاری نمایشگاه رشته چرم و دیدار با هنرمندان با حضور فرماندار، در راستای حمایت میدانی از تولیدکنندگان و احیای رشتههای بومی پیشبینی شده است.
او تاکید کرد: عموم مردم، هنردوستان، اصحاب رسانه و بهویژه هنرمندان صنایع دستی میتوانند با حضور خود زینب بخش برنامه های هفته صنایع دستی در استان سمنان باشند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان بیان کرد: افتتاح مجموعه کارگاه ها و فروشگاه های صنایع دستی در خانه تدین، حضور هنرمندان سمنان در نمایشگاه هزار میدان هزار بازار ، برگزاری دوره آموزشی گلیم بافی و.. از جمله برنامه های هفته صنایع دستی در شهرستان سمنان است.
او در پایان تأکید کرد: هفته صنایعدستی فرصتی برای بازتعریف نقش صنایعدستی در توسعه پایدار، تقویت هویت فرهنگی، جهش تولید و گسترش بازارهای داخلی و خارجی است و سیاست اصلی استان، حمایت مستمر و هدفمند از هنرمندان و تبدیل صنایعدستی به یک مزیت اقتصادی اثرگذار خواهد بود.
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