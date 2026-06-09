به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی درتاریخ 19 خرداد ماه 1405 در این دیدار ضمن تمجید از شخصیت هنری استاد جوریزی، ایشان را یکی از گنجینه‌های زنده بشری و مفاخر صاحب‌نام استان دانست و گفت: استاد کاظم جوریزی با سال‌ها ممارست، نقش بی‌بدیلی در احیای هنر جوک‌کاری ایفا کرده‌اند؛ هنری که در برهه‌هایی از زمان در معرض فراموشی قرار داشت، اما با عشق و ایثار ایشان جان دوباره یافت و امروز به عنوان یکی از افتخارات شیراز و فارس شناخته می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به تخصص منحصربه‌فرد این هنرمند در خلق نقوش هندسی با استفاده از چوب‌های رنگی، افزود: دقت نظر در چیدمان قطعات ریز چوب و خلق آثاری که مظهر ظرافت و پایداری است، نشان از روح بلند و دانش فنی بالای ایشان دارد. اعطای نشان درجه یک هنری به استاد جوریزی، تنها گوشه‌ای از قدردانی ملی نسبت به دهه‌ها مهارت و تخصص ایشان در این رشته تخصصی چوب است.

مریدی در ادامه با تأکید بر نقش پیشکسوتان در استمرار فرهنگ و هنر، خاطرنشان کرد: این تقدیرها و تجلیل‌ها فراتر از یک وظیفه اداری، ضرورتی برای “مانایی هنر” است. حضور اساتیدی چون جوریزی در کنار نسل جوان و انتقال دانش و تجربه به شاگردان، تضمین‌کننده بقای هویت فرهنگی ماست. وقتی ما از این بزرگان تجلیل می‌کنیم، در واقع به ریشه‌های اصیل هنر اعتبار می‌بخشیم و زمینه‌ای فراهم می‌کنیم تا این میراث ماندگار برای آیندگان حفظ شود.

او در پایان تصریح کرد: نام استاد جوریزی همواره به عنوان یکی از ستون‌های اصلی هنر چوب در تاریخ صنایع‌دستی فارس خواهد درخشید و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، حمایت از این مفاخر و ترویج آثار آنان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح سپاس از طرف اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس، از تلاش‌های مجدانه استاد کاظم جوریزی تجلیل به عمل آمد.

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