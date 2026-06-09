۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۱

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس در دیدار با استاد کاظم جوریزی اعلام کرد:

پیشکسوتان، ستون‌های استوار هویت و مانایی هنر ایرانی هستند

پیشکسوتان، ستون‌های استوار هویت و مانایی هنر ایرانی هستند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، به همراه معاون صنایع‌دستی این اداره‌کل، با حضور در منزل و کارگاه استاد کاظم جوریزی، پیشکسوت برجسته رشته جوک‌کاری چوب، از نیم‌قرن تلاش صادقانه ایشان در راه حفظ و اشاعه این هنر اصیل تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا،  بهزاد مریدی درتاریخ 19 خرداد ماه 1405 در این دیدار ضمن تمجید از شخصیت هنری استاد جوریزی، ایشان را یکی از گنجینه‌های زنده بشری و مفاخر صاحب‌نام استان دانست و گفت: استاد کاظم جوریزی با سال‌ها ممارست، نقش بی‌بدیلی در احیای هنر جوک‌کاری ایفا کرده‌اند؛ هنری که در برهه‌هایی از زمان در معرض فراموشی قرار داشت، اما با عشق و ایثار ایشان جان دوباره یافت و امروز به عنوان یکی از افتخارات شیراز و فارس شناخته می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به تخصص منحصربه‌فرد این هنرمند در خلق نقوش هندسی با استفاده از چوب‌های رنگی، افزود: دقت نظر در چیدمان قطعات ریز چوب و خلق آثاری که مظهر ظرافت و پایداری است، نشان از روح بلند و دانش فنی بالای ایشان دارد. اعطای نشان درجه یک هنری به استاد جوریزی، تنها گوشه‌ای از قدردانی ملی نسبت به دهه‌ها مهارت و تخصص ایشان در این رشته تخصصی چوب است.

مریدی در ادامه با تأکید بر نقش پیشکسوتان در استمرار فرهنگ و هنر، خاطرنشان کرد: این تقدیرها و تجلیل‌ها فراتر از یک وظیفه اداری، ضرورتی برای “مانایی هنر” است. حضور اساتیدی چون جوریزی در کنار نسل جوان و انتقال دانش و تجربه به شاگردان، تضمین‌کننده بقای هویت فرهنگی ماست. وقتی ما از این بزرگان تجلیل می‌کنیم، در واقع به ریشه‌های اصیل هنر اعتبار می‌بخشیم و زمینه‌ای فراهم می‌کنیم تا این میراث ماندگار برای آیندگان حفظ شود.

او در پایان تصریح کرد: نام استاد جوریزی همواره به عنوان یکی از ستون‌های اصلی هنر چوب در تاریخ صنایع‌دستی فارس خواهد درخشید و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، حمایت از این مفاخر و ترویج آثار آنان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح سپاس از طرف اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس، از تلاش‌های مجدانه استاد کاظم جوریزی تجلیل به عمل آمد.

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کد خبر 1405031901553
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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