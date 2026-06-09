به گزارش خبرنگار میراث آریا، سروش هاشمی معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی استان سمنان گفت: جلسه شورای فنی میراثفرهنگی استان روز سهشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل میراثفرهنگی استان، اعضای شورای فنی، مشاوران طرح و سرمایهگذار پروژه مرمت عمارت ابراهیم خان ملاده برگزار شد.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: در بخش اول این جلسه طرح مرمت عمارت تاریخی ابارهیم خان ملاده شهرستان مهدیشهر بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم، ضوابط اختصاصی مرتبط با بافت تاریخی سمنان، با هدف صیانت از هویت شهری و جلوگیری از مداخلات غیر اصولی، ارزیابی شد.
او با اشاره به ارزش تاریخی عمارت ابراهیمخان ملاده بیان کرد: این بنا که متعلق به ابراهیمخان سالار افخم، حاکم دودانگه در سده ۱۳ هجری قمری است، در روستای ملاده شهرستان مهدیشهر قرار دارد و با شماره ۱۶۴۶ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
هاشمی همچنین درباره اهمیت بافت تاریخی شهر سمنان گفت: بافت تاریخی این شهر حدود ۳۷۵ هکتار وسعت دارد و علاوه بر آن، نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ هکتار باغات هم پیوند با این محدوده بر اساس طرح جامع شهری ثبت شده است؛ مجموعهای که نقش مهمی در هویت تاریخی، ارزشهای زیستمحیطی و ساختار کالبدی سمنان ایفا میکند.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان تأکید کرد: بررسیهای کارشناسی در شورای فنی میراثفرهنگی با هدف اجرای مرمت اصولی، مدیریت هوشمندانه فضاهای تاریخی و صیانت از میراث ارزشمند استان انجام میشود و تداوم این جلسات در دستور کار ادارهکل قرار دارد.
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