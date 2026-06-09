انقلاب هوش مصنوعی در صنعت فرش ایران / رونمایی از قالی جیران نخستین سامانه هوشمند تولید نقشه قالی کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز سه‌شنبه 19 خرداد 1405 در این آیین با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی خدمات دیجیتال گفت: نگاه راهبردی ما پایان دادن به فعالیت جزیره‌ای پلتفرم‌هاست در همین راستا، ظرف یک ماه آینده ابرپلتفرم جامع گردشگری فارس تحت عنوان پروژه بلندگونهایی خواهد شد تا هر گردشگر به محض ورود به استان، به تمامی داشته‌های میراثی، هنری و خدماتی دسترسی هوشمند داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد که حمایت از پروژه‌هایی همچون قالی جیران، گامی بلند در راستای گردشگری هوشمند است. این اقدام نه‌تنها به حفظ کرامت و معیشت زنان قالی‌باف کمک می‌کند، بلکه مانع از فرسایش تدریجی سرمایه فرهنگی کشور شده و جایگاه صنایع‌دستی فارس را در تراز جهانی ارتقا می‌بخشد.

در ادامه این مراسم، زینب ذوالفقاری کوهی، نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر فارس و مؤسس مرکز نوآوری جیران، به تشریح ابعاد فنی و اجتماعی این پروژه پرداخت.

نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر فارس و مؤسس مرکز نوآوری جیران با اشاره به سوابق ۲۲ ساله خود در حوزه فناوری اطلاعات و پردازش زبان طبیعی (NLP) گفت: قالی جیران نخستین سامانه تخصصی در کشور است که هوش مصنوعی مولد را به زنجیره واقعی طراحی، بافت و مدیریت تولید فرش متصل می‌کند.

ذوالفقاری کوهی با تبیین چالش‌های فعلی این صنعت، از جمله تغییر سلیقه بازار و روی آوردن زنان قالی‌باف به مشاغل کاذب و فصلی، تصریح کرد: هوش مصنوعی در این طرح، نقش منجی را ایفا می‌کند. ما با تولید نقشه‌های به‌روز، دقیق و متناسب با سلیقه جهانی، مسیر بازگشت زنان هنرمند روستایی را به چرخه تولید پایدار هموار کرده‌ایم. این سامانه با در نظر گرفتن پارامترهای فنی مانند رج‌شمار و نوع دار قالی، بهره‌وری را افزایش و خطا را کاهش می‌دهد.

او تأکید کرد: مرکز نوآوری جیران با هدف ایجاد پیوند میان صنایع خلاق و ظرفیت‌های فرهنگی شکل گرفته است. این پلتفرم صرفاً تولید تصویر نمی‌کند، بلکه با حفظ هویت بصری و اصالت نقوش ایرانی، بستری تعاملی میان طراحان، بافندگان و مشتریان ایجاد کرده است تا قالی ایرانی با زبانی نو به نسل جوان و بازارهای بین‌المللی معرفی شود. شایان ذکر است پروژه قالی جیرانبه عنوان یک مدل شاخص در حوزه توانمندسازی اجتماعی و توسعه پایدار، هم‌اکنون به عنوان زیرساخت دیجیتال نوینی در صنعت فرش دست‌بافت ایران شناخته می‌شود.

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