بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مسابقه نخریسی سنتی با هدف احیای زنجیره تولید زیراندازهای داری و پاسداشت مقام هنری زنان توانمند استان برگزار شد و در این رویداد، بانوان هنرمند با استفاده از پره، پشمهای سپید را به رشتههای مستحکمی بدل کردند که زیربنای اصلی فرشهای اصیل ایلیاتی و مکاتب شکلی استان فارس محسوب میشوند.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان فارس، در حاشیه این مراسم گفت: برگزاری این مسابقه گامی راهبردی در راستای تقویت اقتصاد خلاق است تبدیل مواد اولیه محلی به محصولاتی با ارزش افزوده بالا، نهتنها به صیانت از هنرهای چند هزار ساله کمک میکند، بلکه مسیر خودکفایی هنرمندان روستایی و عشایری را هموار میسازد.
بهزاد مریدی با تأکید بر شعار میراث ما، هویت ماست افزود: رویکرد جدید ما بر لزوم استفاده از مواد اولیه باکیفیت و سنتی استوار است. در این نگاه، زیراندازهای داری نهتنها یک کالا، بلکه بخشی از هویت مکتبهای هنری ایران و پاکبندِ اصالت دستان هنرمندان هستند.
معاون صنایعدستی استان فارس، نیز گفت: در این برنامه عملیاتی، بر اهمیت صیانت از هویت هنری زیراندازهای داری و «مکتبهای شکلی» (نقوش نمادین و هندسی) به عنوان میراثی چند هزار ساله تأکید شد. کارشناسان حاضر در این رویداد معتقدند مسیر اصلی پویایی این هنر، تمرکز بر این نقوش اصیل و حمایت از هنرمندانی است که در زنجیره تولید فعالیت میکنند.
مجید سلیمی، بیان کرد: تأمین مواد اولیه مرغوب به عنوان زیربنای کیفیت، از دیگر محورهای اصلی این رویداد بود؛ امری که میتواند جایگاه هنر-صنعت فارس را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا داده و مانع از فراموشی تکنیکهای اصیل بافت شود. این اقدامات در راستای ترویج هنری است که با وجود گذشت هزاران سال، همچنان به عنوان یکی از زندهترین جلوههای فرهنگ و هنر ایران در تمامی خانههای ایرانی ریشه دارد.
شایان ذکر است این رویداد، به عنوان یکی از برنامههای شاخص هفته صنایعدستی در فارس، با هدف تجدید دیدار هنرمندان و حمایت از اصالت ایرانی در فضای آرامبخش سعدیه به اجرا درآمد.
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