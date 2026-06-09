به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی معاون صنایعدستی استان فارس دراین نشست با انتقاد از تداوم سیاستهای چند دهه گذشته، بر ضرورت تحولی ساختاری تأکید کرد و گفت: دنیای معاصر تعریف جدیدی از صنایعدستی را میطلبد. ما برای جبران عقبماندگیهای سالیان اخیر، ناگزیر به همسویی با بازارهای بینالمللی و بهرهگیری از تجربیات کشورهای موفق در توسعه اقتصاد و اشتغالِ این حوزه هستیم.
معاون صنایع دستی استان فارس با اشاره به تقارن این نشست با روز ملی فرش، یکی از محورهای اصلی گفتگو را بررسی علل افت تجارت این محصول ارزشمند دانست و تصریح کرد: چرا هر سال در تجارت فرش شاهد عقبگرد هستیم؟ پاسخ را باید در تعریف نو از محصول، تجارت و جایگاه صنعتگر جستجو کرد. ما نیاز داریم فرش را به عنوان یک “محصول معاصر” در بازارهای جهانی بازتعریف کنیم.
سلیمی نیز در ارائه خود با خطاب قرار دادن جامعه دانشگاهی حاضر در نشست، به تشریح شیوه کار جدید معاونت صنایعدستی و برنامههای دولت برای رشد این صنعت پرداخت.
او خاطرنشان کرد: بسیاری از دانشگاهیان از برنامههای جدید و هدفمند دولت برای توسعه صنایعدستی بیاطلاع هستند؛ هدف ما ایجاد پیوندی نظاممند میان دانش روز و بدنه اجرایی برای تحقق توسعه پایدار است.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر ارجمند به عنوان اولین سخنران، موضوع محوری عریف صنایعدستی در دنیای معاصر را از منظر علمی تشریح کرد. همچنین استاد پرتوآذر، از پیشکسوتان و تولیدکنندگان باسابقه، به ارائه دیدگاههای عملیاتی در حوزه تولید و هنر پرداخت.
این نشست که در فضای آمفیتئاتر خانه صنایعدستی پلاک ۷ برگزار شد، گامی در راستای شفافسازی سیاستهای حاکمیتی و جلب مشارکت بخش خصوصی و نخبگان برای احیای جایگاه واقعی صنایعدستی و فرش ایران در عرصه بینالمللی به شمار میرود.
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