به گزارش خبرنگار میراثآریا ، بهزاد مریدی امروز سهشنبه 19 خرداد ماه 1405در این دیدار ضمن ادای احترام به جایگاه شامخ استاد غلامی،او را یکی از ستونهای اصلی و حافظان راستین استانداردهای خاتم اصیل شیراز خواند و گفت: نام خانواده غلامی در تاریخ هنر این سرزمین با اصالت گره خورده است. استاد جلال غلامی هنرمندی است که از تبارِ نجیبِ هنر میآید و با وفاداری تحسینبرانگیز به شیوههای سنتی، اجازه نداده است ظرافتهای بیبدیل خاتم شیراز در تلاطم بازارهای تجاری رنگ ببازد.
مدیرکل میراثفرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی استان فارس با اشاره به تخصص خیرهکننده این پیشکسوت در مهندسی گل و گره خاتم افزود: آثار استاد غلامی که مزین به نشان درجه یک هنری است، فراتر از یک محصول صنایعدستی، یک تابلوی دقیق هندسی از ترکیب چوب فوفل، استخوان و فلز است که شهرتی جهانی برای فارس به ارمغان آورده است پافشاری ایشان بر استفاده از مصالح مرغوب و حفظ ظرافتهای مینیاتوری، الگویی تمامعیار برای هنرمندان جوان است.
مریدی در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر عمیق این دیدارها بر آینده هنر اشاره کرد و گفت: این تقدیرها و تجلیلها، صرفاً یک مراسم نمادین نیست؛ بلکه اقدامی راهبردی برای “مانایی هنر” است. حضور اساتیدی همچون استاد غلامی به عنوان مربی و الگوی نسل جوان، پیوند میان گذشته پرافتخار و آینده پرامید ماست.
او تأکید کرد: وقتی ما از چنین اشخاص برجستهای تجلیل میکنیم، در واقع استانداردها و معیارهای کیفیت را در صنایعدستی بازتعریف میکنیم. این اشخاص با زیستِ هنرمندانه خود، روح اصالت را در کالبد شهر جاری میسازند و تجلیل از آنان، انگیزهی نسل جدید را برای پیمودن مسیر سخت اما پرارزشِ هنرِ اصیل، دوچندان میکند. بی شک حضور این بزرگان، تضمینکننده این است که هنر خاتم شیراز همواره در اوجِ شکوه و ماندگاری باقی بماند.
گفتنی است؛ استاد غلامی هم اکنون آمادهسازی صندوق داخلی مرقد مطهر حضرت امام علی (ع) در نجف را در دست کار دارد.
در پایان این نشست، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اهدای لوح تقدیر، از مجاهدتهای هنری استاد جلال غلامی در راه اعتلای نام ایران و شیراز قدردانی کرد.
انتهای پیام/
نظر شما