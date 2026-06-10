حسین سلیمانی روزبهانی فعال گردشگری و فرهنگی ایذه در یادداشتی به مناسبت روز جهانی صنایع دستی نوشت: در دنیای امروز، گردشگری تنها به بازدید از بناها و چشماندازها محدود نمیشود. گردشگران بیش از هر زمان دیگری به دنبال تجربهاند؛ تجربهای از فرهنگ، سبک زندگی، هنر و روایت مردمانی که در یک سرزمین زندگی میکنند.
در چنین نگاهی، صنایعدستی دیگر صرفاً یک محصول برای عرضه و فروش نیست، بلکه بخشی از تجربه سفر و ابزاری برای روایت هویت فرهنگی یک منطقه به شمار میآید.
ایذه با پیشینهای غنی در تاریخ، فرهنگ و طبیعت، از جمله مناطقی است که ظرفیتهای متنوعی را برای توسعه گردشگری فرهنگی و بومگردی در خود جای داده است. در میان این ظرفیتها، گلیمبافی جایگاهی ویژه دارد؛ هنری که ریشه در زندگی، فرهنگ، خاطرات و زیستبوم مردم این دیار دارد و طی نسلها به عنوان بخشی از هویت منطقه حفظ شده است.
گلیم ایذه تنها مجموعهای از نقشها و رنگها نیست. هر بافته، روایتگر بخشی از فرهنگ بومی، سبک زندگی، باورها و تجربه زیسته مردمانی است که قرنها در این سرزمین زندگی کردهاند. همین ویژگی، گلیمبافی را به ظرفیتی ارزشمند برای پیوند با گردشگری تجربهمحور تبدیل میکند.
امروزه در بسیاری از مناطق موفق گردشگری جهان، بازدید از کارگاههای صنایعدستی و آشنایی با فرآیند تولید آثار هنری، بخشی از جذابیت سفر محسوب میشود. گردشگر نه تنها محصول نهایی را میبیند، بلکه با هنرمند، شیوه تولید، داستانها و فرهنگ نهفته در آن نیز آشنا میشود.
ایذه نیز میتواند از این منظر، افقهای تازهای را پیش روی خود بگشاید؛ جایی که گردشگران در کنار بازدید از جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی منطقه، با هنر گلیمبافی نیز آشنا شوند، در فضای کارگاهها حضور یابند، روایت هنرمندان را بشنوند و بخشی از این تجربه فرهنگی را با خود به یادگار ببرند.
در چنین مسیری، عنوان «شهر ملی گلیمبافی» تنها یک افتخار فرهنگی نخواهد بود، بلکه میتواند به زمینه برای معرفی هرچه بیشتر فرهنگ بختیاری، تقویت مشاغل بومی، پایداری هنرهای سنتی و توسعه گردشگری فرهنگی تبدیل شود.
شاید امروز بیش از هر زمان دیگری بتوان به پیوند میان صنایعدستی، بومگردی و گردشگری تجربهمحور به عنوان یکی از فرصتهای ارزشمند توسعه در ایذه نگریست؛ ظرفیتی که در آن هنر، فرهنگ، اقتصاد محلی و هویت بومی در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند.
تحقق این چشمانداز، مستلزم شکلگیری زنجیرهای منسجم از تولید، آموزش، معرفی، عرضه و تجربه گردشگری است؛ زنجیرهای که بتواند گلیم ایذه را از یک محصول ارزشمند به یک تجربه ماندگار فرهنگی تبدیل کند.
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