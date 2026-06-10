ایران میزبان چهارمین رویداد گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو/ نقشه راه توسعه گردشگری پزشکی ترسیم شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، با هدف تقویت زیرساختهای اقتصادی و بهرهمندی از پتانسیلهای بیبدیل ایران در حوزه درمان و میزبانی، نخستین نشست تخصصی شورای راهبری گردشگری سلامت کشور با محوریت برگزاری چهارمین کنفرانس بینالمللی اکو تشکیل شد. این رویداد که از آن به عنوان پلتفرمی راهبردی در توسعه همکاریهای چندجانبه یاد میشود، قرار است مسیر جدیدی را برای تبادلات تجاری و علمی میان کشورهای عضو هموار سازد.
در این جلسه، دبیرخانه گردشگری سلامت کشور با ارائه پیشنهادی جامع، فرآیند اجرایی و هماهنگیهای لازم برای برگزاری باشکوه این رویداد را تشریح کرد. اعضای شورا با بررسی دقیق چالشها و فرصتهای پیش رو، بر ضرورت همافزایی میاندستگاهی برای میزبانی شایسته از هیئتهای بینالمللی تاکید ورزیدند.
بر اساس مصوبات این نشست، دستورالعمل پیشنهادی دبیرخانه جهت پایش و اخذ نظرات کارشناسی به تمامی دستگاههای عضو شورای راهبری ارسال خواهد شد. این اقدام با هدف بومیسازی اهداف و افزایش بهرهوری کنفرانس صورت میگیرد. مقرر شده است پس از تجمیع نظرات و نهاییسازی شاخصها در جلسه آتی، دفترچه فراخوان (RFP) نهایی به استانهای مستعد و متقاضی ابلاغ شود تا رقابتی سالم میان قطبهای درمانی کشور برای میزبانی این رویداد بزرگ شکل بگیرد.
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