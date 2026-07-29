اصفهان میزبان چهارمین رویداد، کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، طی نشستی که صبح امروز چهارشنبه ۷ مردادماه در سالن خلیج فارس معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، اعضای شورای راهبری گردشگری سلامت کشور در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی برنامهریزی چهارمین رویداد، کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، پیشنهادهای ارائهشده از سوی شهرهای اصفهان، تبریز، یزد، بیرجند و اهواز را مورد بررسی و ارزیابی تخصصی قرار دادند.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به روند بررسی شهرهای متقاضی اظهار کرد: ارزیابیها بر پایه شاخصهای تخصصی از جمله زیرساختها و تأسیسات درمانی و گردشگری، امکانات حملونقل، ظرفیتها و مزیتهای رقابتی گردشگری سلامت، برنامههای توسعهای، بازارهای هدف، برنامههای علمی و تخصصی، توانمندی در برگزاری نشستهای تجاری (B2B) و نیز برنامههای اطلاعرسانی و رسانهای انجام شد.
وی افزود: در پایان این نشست و با جمعبندی نظرات کارشناسی اعضای شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، شهر اصفهان با توجه به ظرفیتهای ممتاز، توانمندیهای اجرایی و برنامههای ارائهشده، به عنوان میزبان چهارمین رویداد، کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو انتخاب شد.
معاون گردشگری تصریح کرد: برگزاری این رویداد بینالمللی، گامی مهم در راستای توسعه همکاریهای منطقهای، معرفی ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری سلامت، گسترش تعاملات علمی، درمانی و تجاری میان کشورهای عضو اکو و تقویت جایگاه ایران به عنوان یکی از مقاصد پیشرو گردشگری سلامت در منطقه به شمار میرود.
چهارمین رویداد، کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو با حضور نمایندگان کشورهای عضو، فعالان صنعت گردشگری، مراکز درمانی، بیمارستانها، شرکتهای تسهیلگر، دانشگاهها و صاحبنظران این حوزه برگزار خواهد شد و بستری برای توسعه دیپلماسی سلامت، تبادل دانش و تجربه و ایجاد فرصتهای نوین همکاریهای اقتصادی و درمانی در سطح منطقه فراهم میآورد.
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