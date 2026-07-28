۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱

بسیج حداکثری ستاد خدمات سفر خراسان‌شمالی برای استقبال از زائران دهه پایانی صفر

بسیج حداکثری ستاد خدمات سفر خراسان‌شمالی برای استقبال از زائران دهه پایانی صفر

چهارمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان‌شمالی با محوریت برنامه‌ریزی برای ایام دهه پایانی ماه صفر، به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور اعضای ستاد در محل سالن بحران استانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مجتبی علوی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و قائم‌مقام رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر استان سه شنبه ۶ مردادماه در چهارمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با تقدیر از مشارکت دستگاه‌های اجرایی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: حضور حداکثری مردم در این مراسم، گواهی بر قدردانی آنان از خدمت‌رسانی صادقانه است و دستگاه‌ها نیز باید با همین جدیت در خدمت‌رسانی به زائران اربعین گام بردارند.
قائم‌مقام رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان شمالی با تأکید بر لزوم مستندسازی اقدامات و ارائه گزارش‌های دقیق، افزود: تبیین اقدامات یک بخش است و انعکاس عملکرد به جامعه و جامعه هدف، بخش دیگر؛ بنابراین ضرورت دارد تمامی فعالیت‌ها به‌صورت مستند و کامل تهیه و گزارش شود.
علوی‌مقدم با اشاره به مهیا کردن تمامی ظرفیت‌های اسکان استان، تصریح کرد: آمادگی حداکثری تمامی دستگاه‌های عضو ستاد برای ارائه خدمات مطلوب، برپایی موکب‌های بین‌راهی، استقرار فوریت‌های پزشکی در محورهای اصلی و فرعی و استفاده از ظرفیت کمپین «۶۰*۳۰» باید به‌صورت مجدانه در دستور کار قرار گیرد. همچنین نظارت بر قیمت‌گذاری اقلام و خدمات، به‌ویژه در مسیرهای تردد و اقامتگاه‌ها، از اولویت‌های نظارتی ستاد است و جلسات ستاد در شهرستان‌ها نیز باید به ریاست فرمانداران پیگیری شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حمل‌ونقل هوایی اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های مجدانه مدیریت ارشد استان، شرکت‌های هواپیمایی «ماهان» و «ایران‌ایر» برای برقراری پروازها به عرصه آمدند؛ بدیهی است که ارائه خدمات در هر مقصدی مستلزم خرید بلیط و ضریب اشغال صندلی مطلوب است، لذا اکنون وظیفه مردم و مسئولان است که با استقبال از این فرصت، زمینه را برای تثبیت و افزایش پروازها فراهم آورند.
این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: ستاد استقبال از زائران پیاده، ماهیتی مردمی دارد و هماهنگی و ایجاد نقطه عطف میان این ستاد و ستاد خدمات سفر باید به شکلی دقیق در دستور کار قرار گیرد تا شاهد ارائه بهترین خدمات به زائران باشیم.

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کد خبر 1405050600513
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

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