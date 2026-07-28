به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مجتبی علوی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و قائم‌مقام رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر استان سه شنبه ۶ مردادماه در چهارمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با تقدیر از مشارکت دستگاه‌های اجرایی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: حضور حداکثری مردم در این مراسم، گواهی بر قدردانی آنان از خدمت‌رسانی صادقانه است و دستگاه‌ها نیز باید با همین جدیت در خدمت‌رسانی به زائران اربعین گام بردارند.

قائم‌مقام رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان شمالی با تأکید بر لزوم مستندسازی اقدامات و ارائه گزارش‌های دقیق، افزود: تبیین اقدامات یک بخش است و انعکاس عملکرد به جامعه و جامعه هدف، بخش دیگر؛ بنابراین ضرورت دارد تمامی فعالیت‌ها به‌صورت مستند و کامل تهیه و گزارش شود.

علوی‌مقدم با اشاره به مهیا کردن تمامی ظرفیت‌های اسکان استان، تصریح کرد: آمادگی حداکثری تمامی دستگاه‌های عضو ستاد برای ارائه خدمات مطلوب، برپایی موکب‌های بین‌راهی، استقرار فوریت‌های پزشکی در محورهای اصلی و فرعی و استفاده از ظرفیت کمپین «۶۰*۳۰» باید به‌صورت مجدانه در دستور کار قرار گیرد. همچنین نظارت بر قیمت‌گذاری اقلام و خدمات، به‌ویژه در مسیرهای تردد و اقامتگاه‌ها، از اولویت‌های نظارتی ستاد است و جلسات ستاد در شهرستان‌ها نیز باید به ریاست فرمانداران پیگیری شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حمل‌ونقل هوایی اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های مجدانه مدیریت ارشد استان، شرکت‌های هواپیمایی «ماهان» و «ایران‌ایر» برای برقراری پروازها به عرصه آمدند؛ بدیهی است که ارائه خدمات در هر مقصدی مستلزم خرید بلیط و ضریب اشغال صندلی مطلوب است، لذا اکنون وظیفه مردم و مسئولان است که با استقبال از این فرصت، زمینه را برای تثبیت و افزایش پروازها فراهم آورند.

این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: ستاد استقبال از زائران پیاده، ماهیتی مردمی دارد و هماهنگی و ایجاد نقطه عطف میان این ستاد و ستاد خدمات سفر باید به شکلی دقیق در دستور کار قرار گیرد تا شاهد ارائه بهترین خدمات به زائران باشیم.

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