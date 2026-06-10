به گزارش خبرنگار میراث آریا، Alfredo Gallegos، اینفلوئنسر و بلاگر شناختهشده حوزه سفر و گردشگری از کشور مکزیک با بیش از یک میلیون دنبالکننده در شبکههای اجتماعی، از ۱۱ تا ۱۸ خردادماه در سومین سفر خود به ایران حضور یافته است.
او به عنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار فضای گردشگری اسپانیاییزبان موفق شده است در نمایشگاه بینالمللی گردشگری فیتور ۲۰۲۶ (FITUR 2026) جایزه «فعالترین بلاگر اسپانیاییزبان حوزه سفر و گردشگری» را کسب کند.
نخستین سفر این اینفلوئنسر به کشورمان همزمان با جنگ ۱۲ روزه انجام شد؛ سفری که طی آن با انتشار مجموعهای از مستندهای کوتاه و روایتهای میدانی از جاذبههای گردشگری، فرهنگی و اجتماعی ایران، بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی اسپانیاییزبان و کشورهای آمریکای لاتین پیدا کرد. در سال جاری الفردو با هدف تولید مجموعه جدیدی از محتواهای حرفهای برای پروژه «سلام ایران» از مقاصد مختلف گردشگری کشور برای بار سوم به ایران سفر کرده است.
این بلاگر اسپانیایی در دو سفر خود به ایران در سال ۲۰۲۵ از شهرهای تهران، کاشان، اصفهان، یزد، شیراز و الموت، قزوین، رشت، رودبار، بندر انزلی، چالوس و رامسر بازدید کرده است. نتیجه این بازدیدها تولید و انتشار ۱۵ ریلز و محتوا از گردشگری ایران با بیش از ۵ میلیون بازدید و ۲۰ میلیون ایمپرشن در شبکه اجتماعی شخصی ایشان بوده است. این آمار نشاندهنده تأثیرگذاری قابل توجه این همکاری در معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران در بازار مخاطبان اسپانیاییزبان و بینالمللی است؛ اقدامی که موجب قدردانی سفرای ایران و مکزیک از او شد.
الفردو که در جریان دو سفر قبلی خود به کشورمان علاقه فراوانی به فرهنگ، تمدن و سبک زندگی ایرانی پیدا کرده بود، امسال نیز با همکاری بخش خصوصی و دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری برای سومین بار به ایران سفر و از شهرهای تهران، اصفهان و چهارمحال و بختیاری بازدید کرد و با آداب و رسوم، تاریخ و فرهنگ، زندگی عشایری مردمان ایرانزمین بیشتر آشنا شد.
گفتنی است بازدید از محتواهای بازتابیافته در صفحه الفردو با توجه به سفر اخیر این بلاگر به کشورمان پایان نیافته و با بارگذاری محتواهای جدید از سوی مخاطبان ادامه خواهد داشت.
الفردو در جریان سفر خود همچنین با مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی دیدار کرد و با اشاره به سفرهای خود به ۵۴ کشور دنیا از جاذبههای بالای فرهنگی، غنای آداب و رسوم و سنتهای مردم کشورمان سخن گفت و مردم ایران را به عنوان اصلیترین جاذبه ایران معرفی کرد.
او از سطح توسعهیافتگی ایران با وجود تحریمهای جهانی ابراز شگفتی کرد و علاقهمندی خود را برای بازدید از سایر شهرهای ایران اعلام نمود.
انتظار میرود با توجه به آغاز بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ و حضور کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان در شهر تیخوانای مکزیک، سفر او به شناخت هرچه بیشتر از ظرفیتهای گردشگری ایران بهویژه در بازارهای اسپانیاییزبان و کشورهای آمریکای لاتین کمک کند.
پروژه «سلام ایران» نمونهای موفق از همافزایی میان بخش دولتی و بخش خصوصی در مسیر توسعه گردشگری کشور است؛ همکاریای که با بهرهگیری از ابزارهای نوین رسانهای و روایتهای واقعی از ایران، میتواند سهم مؤثری در بهبود تصویر مقصد ایران، افزایش اعتماد گردشگران خارجی و توسعه بازارهای جدید گردشگری در سطح بینالمللی ایفا کند.
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