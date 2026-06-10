نیشابور، نگین تاریخ و فرهنگ ایران؛ نامزد «پایتخت گردشگری اکو» در سال ۲۰۳۱ شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی گفت: در صورت اخذ امتیاز عنوان «پایتخت گردشگری اکو» در میان کشورهای عضو سازمان یاد شده، دریچه‌ای نو به سوی معرفی میراث معنوی و جاذبه‌های بی‌بدیل این کهن‌شهر در ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای برای شهر نیشابور گشوده خواهد شد.

او با بیان اینکه پس از ارسال فراخوان به تمام ادارات کل استان‌ها، طرح‌های توجیهی و فرم‌های تکمیل شده مربوط به درخواست نامزدی اخذ عنوان «پایتخت گردشگری ۲۰۳۱» از استان‌ها دریافت شد، تصریح کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی بر اساس شاخص‌های تعیین شده و برگزاری جلسات کمیته ارزیابی در دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، شهر نیشابور به عنوان نامزد کشور ایران جهت رقابت با شهرهای نامزد کشورهای عضو اکو انتخاب شد.

شجاعی ادامه داد: انتخاب این شهر به عنوان نامزد پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای رقابت با شهرهای کشورهای عضو اکو جهت کسب عنوان پایتخت گردشگری اکو، با تکیه بر غنای فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری تاریخی، گردشگری ادبی و گردشگری جاده ابریشم این شهر صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با اشاره به سابقه انتخاب شهرهای ایران به عنوان پایتخت سازمان اکو در سال‌های گذشته افزود: پیش از این، شهرهای ساری و اردبیل موفق به کسب عنوان پایتخت گردشگری اکو در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شده بودند و اکنون انتظار می‌رود انتخاب و معرفی نیشابور در میان سایر رقبای کشورهای عضو اکو، رشد و توسعه گردشگری ورودی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته باشد.

او با بیان اینکه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با هدف توسعه پایدار، تقویت پیوندهای منطقه‌ای و رونق تبادلات اقتصادی میان کشورهای عضو، از سال ۲۰۲۰ تاکنون یکی از شهرهای کشورهای عضو را به عنوان پایتخت گردشگری برمی‌گزیند، ابراز امیدواری کرد: کسب این جایگاه برای نیشابور می‌تواند بستری استوار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زیرساخت‌ها، رونق اقتصاد بومی و افزایش جذب گردشگران از کشورهای بازار هدف در سطح منطقه به شمار رود.

شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌شک، موفقیت نیشابور در اخذ عنوان پایتخت گردشگری ۲۰۳۱، گامی ماندگار در راستای معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر و ممتاز گردشگری کشورمان در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو و جهان خواهد بود.

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