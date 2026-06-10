۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۲

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نیشابور، نگین تاریخ و فرهنگ ایران؛ نامزد «پایتخت گردشگری اکو» در سال ۲۰۳۱ شد

نیشابور، نگین تاریخ و فرهنگ ایران؛ نامزد «پایتخت گردشگری اکو» در سال ۲۰۳۱ شد

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهر تاریخی نیشابور را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران برای اخذ عنوان ارزشمند «پایتخت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی (اکو)» برای سال ۲۰۳۱ میلادی به دبیرخانه اکو به عنوان نامزد معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی گفت: در صورت اخذ امتیاز عنوان «پایتخت گردشگری اکو» در میان کشورهای عضو سازمان یاد شده، دریچه‌ای نو به سوی معرفی میراث معنوی و جاذبه‌های بی‌بدیل این کهن‌شهر در ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای برای شهر نیشابور گشوده خواهد شد.

او با بیان اینکه پس از ارسال فراخوان به تمام ادارات کل استان‌ها، طرح‌های توجیهی و فرم‌های تکمیل شده مربوط به درخواست نامزدی اخذ عنوان «پایتخت گردشگری ۲۰۳۱» از استان‌ها دریافت شد، تصریح کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی بر اساس شاخص‌های تعیین شده و برگزاری جلسات کمیته ارزیابی در دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، شهر نیشابور به عنوان نامزد کشور ایران جهت رقابت با شهرهای نامزد کشورهای عضو اکو انتخاب شد.

شجاعی ادامه داد: انتخاب این شهر به عنوان نامزد پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای رقابت با شهرهای کشورهای عضو اکو جهت کسب عنوان پایتخت گردشگری اکو، با تکیه بر غنای فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری تاریخی، گردشگری ادبی و گردشگری جاده ابریشم این شهر صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با اشاره به سابقه انتخاب شهرهای ایران به عنوان پایتخت سازمان اکو در سال‌های گذشته افزود: پیش از این، شهرهای ساری و اردبیل موفق به کسب عنوان پایتخت گردشگری اکو در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شده بودند و اکنون انتظار می‌رود انتخاب و معرفی نیشابور در میان سایر رقبای کشورهای عضو اکو، رشد و توسعه گردشگری ورودی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته باشد.

او با بیان اینکه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با هدف توسعه پایدار، تقویت پیوندهای منطقه‌ای و رونق تبادلات اقتصادی میان کشورهای عضو، از سال ۲۰۲۰ تاکنون یکی از شهرهای کشورهای عضو را به عنوان پایتخت گردشگری برمی‌گزیند، ابراز امیدواری کرد: کسب این جایگاه برای نیشابور می‌تواند بستری استوار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زیرساخت‌ها، رونق اقتصاد بومی و افزایش جذب گردشگران از کشورهای بازار هدف در سطح منطقه به شمار رود.

شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌شک، موفقیت نیشابور در اخذ عنوان پایتخت گردشگری ۲۰۳۱، گامی ماندگار در راستای معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر و ممتاز گردشگری کشورمان در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو و جهان خواهد بود.

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کد خبر 1405032001600
لیلا سادات حسینی
دبیر مرضیه امیری

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