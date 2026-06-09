به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۱۹ خردادماه با اعلام جزئیات همایش بزرگ خودرویی در اصفهان و تأکید بر نقش کلیدی تشکل‌های تخصصی در توسعه گردشگری، گفت: رویداد پدال و خاطره با محوریت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مجری این برنامه، گامی ارزشمند برای ترویج فرهنگ سفر مسئولانه و صیانت از محیط‌زیست است.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به تنوع شرکت‌کنندگان در این همایش ادامه داد: این برنامه که روز جمعه ۲۲ خردادماه سال جاری در محور فرهنگی‌تاریخی چهارباغ عباسی برگزار می‌شود، حاصل همکاری مشترک کانون، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و شهرداری اصفهان است تا ظرفیت‌های خودروهای کلاسیک، کمپرها، آفرود و موتورسیکلت‌ها را در خدمت گردشگری پایدار قرار دهیم.

او افزود: مجری این رویداد با نگاهی تخصصی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی نهادهایی همچون FIA و FIVA، موضوعاتی نظیر کاهش ردپای کربن و حفاظت از منابع طبیعی را در اولویت قرار داده است. هدف ما این است که با تکیه‌بر تجربیات کانون جهانگردی، الگوی جدیدی از رویدادهای گردشگری را در اصفهان به نمایش بگذاریم.

آبیان تصریح کرد: از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ منتظر حضور گرم شهروندان و علاقه‌مندان درگذر فرهنگی‌تاریخی چهارباغ هستیم تا باهم برای طبیعتی پاک و آینده‌ای سبز هم‌پیمان شویم.

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