به گزارش خبرنگار میراثآریا، به مناسبت گرامیداشت روز صنایعدستی، مجموعه «باغموزه مینیاتور» تهران در اقدامی فرهنگی، ورکشاپ تخصصی و رایگان هنرهای چوبی را با حضور اساتید برجسته مجسمهسازی برگزار میکند.
این رویداد آموزشی با هدف ترویج و احیای هنرهای اصیل ایرانی و ایجاد پیوند میان علاقهمندان و استادکاران این حوزه طراحی شده است. شرکتکنندگان در این دوره فرصت خواهند داشت تا در فضایی الهامبخش و در کنار ماکتهای میراث جهانی ایران، به صورت عملی با تکنیکهای هنری آشنا شوند.
سرفصلهای آموزشی این دوره شامل موارد سوختنگاری روی چوب با استفاده از حرارت، مجسمهسازی و پیکرتراشی، بررسی روشهای حجمسازی مدرن و سنتی، منبت قلمریز، آموزش ظرافتهای نقشزنی و کندهکاری روی چوب، ساخت ظروف چوبی و آشنایی با فنون خراطی و ابزارشناسی تخصصی است.
این ورکشاپ روز چهارشنبه، ۲۰ خردادماه از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۸:۰۰ عصر برگزار میشود. شرکت در این دوره برای عموم علاقهمندان به هنر و صنایعدستی آزاد و رایگان است. همچنین شرکتکنندگان در این رویداد میتوانند در حاشیه این ورکشاپ، از مجموعه ماکتهای میراث جهانی ایران در باغموزه مینیاتور نیز به صورت رایگان بازدید کنند.
علاقهمندان میتوانند برای شرکت در این دوره به آدرس تهران، خیابان جانبازان غربی، نبش بزرگراه امام علی (ع)، باغموزه مینیاتور مراجعه کنند.
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